AK Parti SKM'den Saraybosna'da iftar

SARAYBOSNA (AA) - AK Parti Bosna Hersek Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da iftar programı düzenledi.

Başkentteki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) kampüsündeki iftara, Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

AK Parti Bosna Hersek SKM Başkanı Burcu Uygur, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleri öncesinde ülkenin dört bir yanında yaşayan 2 bin 650 seçmenin tamamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Uygur, Bosna Hersek'te yaşayan vatandaşların oy kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Uygur, "Bütün bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik, dertlerine çare olmaya çalıştık. Tüm gücümüzle ben ve ekibim her yere ulaştık diyebilirim." diye konuştu.

İftar programı kapsamında da vatandaşlarla buluşarak sorularını dinleyeceklerini dile getiren Uygur, "Böylelikle daha çok kitlelere ulaşacağımızı düşünüyorum. Ayrıca hep beraber güzel bir iftarda buluşacağız, ramazan ayının vermiş olduğu o hazzı hep birlikte yaşayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.