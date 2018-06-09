AK Parti SKM'den Saraybosna'da iftar

SARAYBOSNA (AA) - AK Parti Bosna Hersek Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da iftar programı düzenledi.
Başkentteki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) kampüsündeki iftara, Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
AK Parti Bosna Hersek SKM Başkanı Burcu Uygur, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleri öncesinde ülkenin dört bir yanında yaşayan 2 bin 650 seçmenin tamamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Uygur, Bosna Hersek'te yaşayan vatandaşların oy kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Uygur, "Bütün bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik, dertlerine çare olmaya çalıştık. Tüm gücümüzle ben ve ekibim her yere ulaştık diyebilirim." diye konuştu.
İftar programı kapsamında da vatandaşlarla buluşarak sorularını dinleyeceklerini dile getiren Uygur, "Böylelikle daha çok kitlelere ulaşacağımızı düşünüyorum. Ayrıca hep beraber güzel bir iftarda buluşacağız, ramazan ayının vermiş olduğu o hazzı hep birlikte yaşayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
- "Türkiye’nin geleceği ve Balkanlar'a etkisi" paneli
İftar programı kapsamında "Türkiye’nin Geleceği ve Balkanlar'a Etkisi" konulu panel düzenlendi.
Panele konuşmacı olarak katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Danışmanı Yahya Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı paneli daha önce Makedonya ve Kosova'da da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bütün seçmenlerimizle, soydaşlarımızla, dindaşlarımızla ve gönüldaşlarımızla buluşmaya çalışıyoruz." dedi.
Düzenledikleri panel, konferans, iftar ve sahurlarda Türkiye'deki seçimlerin ne kadar önemli olduğuna belirttiklerini söyleyen Coşkun, "Vatandaşlarımıza demokratik haklarını kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Nerede kullanacaklarını, nasıl kullanacaklarını ve tabii niçin kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz. Her bir oyun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ülkelerin sadece siyasi sınırları değil kültürel sınırları olduğunu söyleyen Coşkun, "Kültürel sınırların içinde bizim Balkanlar'daki bütün ülkelerimizin özel yerleri var. Kültürel sınırlarımız içerisindeki Bosna Hersek de bizim manevi bağımızın, gönül irtibatımızın, rabıtamızın bulunduğu ülkelerden biridir. Buradaki vatandaşlarımızla da gönüldaşlarımızla da bir araya geliyoruz." ifadelerini kullandı.
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