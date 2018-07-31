AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert ABD çıkışı: Twitter'dan tehdit ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye’nin NATO’da ve uluslararası ölçekte tüm sözlerini tuttuğunu ancak gelinen noktada rahip Brunson davası üzerinden ABD’nin Twitter’dan tehditler savurmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

CNN Türk yayınında açıklamalarda bulunan Ünal, ABD’nin bir süredir bazı ülkeleri Twitter’dan tehdit etmeyi bir yöntem olarak geliştirdiğini söyledi. Ünal, “Biz buna boyun eğmeyiz” diye konuştu.

“Bizim çizgimiz net. Öncelikli olarak uluslararası anlaşmalar ve müttefiklerimize karşı sorumluluğumuzdan taviz vermiyoruz. Ancak ABD bilmeli ki ilişkiler böyle devam ederse ciddi zarar görecek” dedi. Ünal, ABD’yi ‘diplomatik nezaket diline davet ettiklerini’ belirtti.

Mahir Ünal, Enis Berberoğlu’nun yargılanması konusunda CHP’nin itirazlarını da “Davayı AİHM’de bozdurmaya yönelik” olarak değerlendiren Ünal, “FETÖ yargılamaları herkese açık şekilde yapıldı. Muhalefet alternatiftir ama CHP’nin yaptığı muhalefet terör örgütlerine sempati ve uluslararası ölçekte bu örgütleri destekleyenlerin dilini iç siyasete uygulamaktır” dedi. Ünal CHP’yi “Türk yargısına hakaret etmek”le suçladı.

