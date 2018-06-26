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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ünal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu, siyasete, demokrasiye ve seçime saygısı olmadığını bugün göstermiştir. Bu çirkin dilin muhatabı olmayacağız. Bu, sinirleri bozulmuş bir adamın konuşması" dedi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Eğer demokrasiye inanmayan birisi varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasiye inanıyor olsa sandıkta tecelli eden bu sonuçlara saygılı olur." ifadesini kullandı.

"BU ÇİRKİN DİLİN MUHATTABI OLMAYACAĞIZ"

Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, siyasete, demokrasiye ve seçime saygısı olmadığını bugün göstermiştir. Bu çirkin dilin muhatabı olmayacağız. Bu, sinirleri bozulmuş bir adamın konuşması.

"SEÇMENİ APTAL YERİNE KOYDU"

Seçmenin seçtiğine saygısızlık yaptı. Afedersiniz seçmeni aptal yerine koydu. Dikeni sulamak gibi aptalca ifadeler kullanıyor. Bir insanda biraz utanma olur. Bir kaset operasyonuyla başa getirilen Kılıçdaroğlu 2010 yılından beri bir kez bile milletin tarafında olmamıştır.'

"KILIÇDAROĞLU'NU KOVALAMALARI LAZIM"

Bir tarafta Muharrem İnce'nin sonuçları kabul eden demokratik tutumu, diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun tutumu ortadadır. Kuvayı Milliye'den bahsediyor. Bu ruh CHP'de azıcık varsa Kılıçdaroğlu'nu kovalamaları lazımdır. Sen seçmenini HDP'ye oy vermeye davet edeceksin sonra Kuvayı Milliye'den bahsedeceksin.


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Mahir Ünal ak parti Kemal Kılıçdaroğlu seçim

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
hehe daha saat 18 00 olfu sokaklarda kazandik nidalari allahu ekberle silah sesleri yukseldi kimse disari cikamadi neden kimse secim merkexine gidemedi soru isareti
@hkaya1970 lan Bülent Tezcan saat 18 00 i de beklemedi saat 17 30 da "Erdoğanın oyu %48 "demedimi
aynen muhatap bile alınmamalıdır biz burda defalarca yazdık "---Chp yönetimi, secmenlerini Aptal yerine koymaktanda çekinmiyor" bunu burda Chp nin HDP ile ittifak yaptığı ,"beraber nasıl salladık" mevzuunda cokkez yazdık artık mızrak çuvala sığmiyir Kemali pensilvanyada kurtaramaz
kılıçdaroğlu kendisini buğday ambarında hala zanediyor bu adam oldukça ak parti güçleniyor
aziz başkanı gönderen demokrasi chp ye de lazım takım tutar gibi parti tutan siz chp asalakları safmısınız marjinel mi takılıyorsunuz devrim umutlarınızmı var bu adam devrim yemini etmiş bir ke mal devrim bu hafta gerçekleşti devrimi reis yaptı ve yolunu çizdi şimdi bu ke mal ne yapacağını sanıyor bitti Atatürk den sonra develetin tüm damarlarına işlediğiniz o virüsler temizlendi. demokratik bir parti olduğunu söyleyen chp Allah aşkına demokrasiyi öğretsin kemale birisi sen chp de bir yüksün bunu görüyorsun ama koltuk sevdan ve sana bu görevi verenler istifanı istemiyor peki yaaa seçmenin ?!?
olay bu kadar net
tüm dünyanın gözü önünda adaletsiz bir seçim ortamında adaletsizce kullanılan oylar ve adaletsizce sayılan açıklanan oyların bulunduğu her türlü hile ve oy hırsızlığının yapıldığı bir ortamda..adaletten bahsedecek en son kişiler akapelilerdir..nokta...
Eee salak adam bak gördünmü beklediniz YSK nın önünde bunların safsata olduğunu gördünüz. harbi koyun sizsiniz, BAŞKANIM RTE
reisin kimyasını bozacaktı kendi kimyası bozuldu yazık kemale :)))
kanser virusu bulasmıs bunlara kılıctaroglu sanki secimi kazanmıs gibi konusuyo yahu cek git artık hdp yi destekleyecegine kendine calıs
Kılıcdaroglu 100 sene geçse %50 oy alamaz ama bu konuda haklı. Trt medya devlet olanakları hep akp ye Çalıştı... İzmir ankara iatanbul mitingini vermedi bile incenin
CHP lideri olmak isteyen kişiyi referandum ile seçelim
bu Kemal ne içip konuşuyor? bilen varmı?
koltuk salaniyor.diktatör arayanlar .CHP başkanı Kemal Kılıçdaroğlu baksın.
#ateşolmayanyerden CHP liderini Kurultay değil CHP'ye oy vermiş vatandaşlar belirlemelidir. Sıkıyorsa halka sorun
CHP kılıçdaroğlunu çok aradı mı acaba
OHALİ KALDIRIN ARTIK???
ELLEMEYİN KE MAL E BU SIPINDIRIK BİZE LAZIM O KAFA CHP NİN BAŞINDA OLDUĞU SÜRECE BİZLER EN AZ 250 SENE DAHA İKTİDARDAYIZ
oyların %50 si sisteme yansımış, sandıklara sahip çıkın sabaha kadar oradan ayrılmayın çağrıları varken, bir anda tüm muhalefetin sesi soluğu kesiliyor ve adam kazandı sms atılıyor fox a. Biz de bu sms si Muharrem İncenin attığına inandık. Yedik. Bugün de chp li vekilden seçim sonuçlarını kabyullenmek şarttır diye aptal bir mesaj geliyor. Bizi koyunlarla karıştırmayın!
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