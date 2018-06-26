AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Ünal, Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Eğer demokrasiye inanmayan birisi varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasiye inanıyor olsa sandıkta tecelli eden bu sonuçlara saygılı olur." ifadesini kullandı.
Mahir Ünal, şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu, siyasete, demokrasiye ve seçime saygısı olmadığını bugün göstermiştir. Bu çirkin dilin muhatabı olmayacağız. Bu, sinirleri bozulmuş bir adamın konuşması.
Seçmenin seçtiğine saygısızlık yaptı. Afedersiniz seçmeni aptal yerine koydu. Dikeni sulamak gibi aptalca ifadeler kullanıyor. Bir insanda biraz utanma olur. Bir kaset operasyonuyla başa getirilen Kılıçdaroğlu 2010 yılından beri bir kez bile milletin tarafında olmamıştır.'
Bir tarafta Muharrem İnce'nin sonuçları kabul eden demokratik tutumu, diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun tutumu ortadadır. Kuvayı Milliye'den bahsediyor. Bu ruh CHP'de azıcık varsa Kılıçdaroğlu'nu kovalamaları lazımdır. Sen seçmenini HDP'ye oy vermeye davet edeceksin sonra Kuvayı Milliye'den bahsedeceksin.
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