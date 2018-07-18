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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi. Mahir Ünal açıklamasında, 'Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyorum. Söyledikleri külliyen yalandır' ifadelerini kullandı. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verilmeyeceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamasından satırbaşları:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyorum.

"KURUMLARI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren kurumları itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

"O DENLİ ÇAMURA BATMIŞ DURUMDA Kİ"

Kemal Kılıçdaroğlu o denli çamura batmış durumda ki 15 temmuzda tankların arasından sıyrılıp saklanıp kaçmasına rağmen Cumhurbaşkanımızı suçluyor.

"SÖYLEDİKLERİ KÜLLİYEN YALAN"

Yalan ve iftiraları kendisine iade ediyoruz. Özellikle Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız hakkında söyledikleri külliyen yalandır.

"TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YERİNİ ALMIŞTIR"

Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun zehirli dilinin siyaset gündemini esir almasından son derece rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Artık siyasetin konusu değildir.

"HİTLER VE MUSSOLİNİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İÇİNDE YAŞIYOR"

Hiler ve Mussolini Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde yaşamaktadır. 9 kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğunu koruma peşindedir.

Yakında öyle inanıyorum ki CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız, seçmenler, delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz"

SORULARI YANITLADI

Mahir Ünal açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünal'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

ABD'Lİ RAHİP ANDREW BRUNSON'IN TAHLİYE TALEBİNE RET

Amerika'nın yargısı yargı da Türkiye'deki hukuk sisteminin kararını yok efendim şöyle değildir böyledir demek doğru değil.

BEDELLİ ASKERLİK

Cumhurbaşkanımız seçimler öncesinde bedelli konusunun öncelikli gündemimiz olacağını ifade etmişti. Bir kanun teklif olarak TBMM'ye iletilecek.

KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT CEZASI

Biz, Türkiye'nin gündeminin asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları, iftiraları, hakaretleri ve zehirli dili tarafından teslim alınmasını istemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanvekilliğinden bugüne kadar yalanları her defasında gitti Türk yargısına çarptı. Cumhurbaşkanımızın avukatı Kılıçdaroğlu'nun iftiralarıyla ilgili gerekli şikayetleri bulundu ve bir süreç başladı.

TERÖRLE MÜCADELE

Sınır güvenliğimizin ne kadar önemli olduğunu, DEAŞ'ın, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin Türkiye'ye dönük saldırılarını biliyoruz. Bu durumda tabii ki Türkiye, demokrasisinin güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak için bazı düzenlemeler yapacaktır ama bu düzenlemeler kesinlikle vatandaşımızın özgürlüğünü, temel hak ve özgürlüklerine dönük bir kısıtlama içermeyecektir.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti tarafından büyük tepki toplayan konuşması şu şekilde:

"TBMM’de araştırma komusyonu kuralım dedik. Meydanlarda kutlama yapıyorlar, 250 kişinin kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakasındadır. Sen başbakanlık müşavirisin. Polis değilsin, jandarma değilsin, komutan değilsin. Kim buna izin veriyor, nasıl izin veriyor, ne görüşüyorlar? Sarayın 15 Temmuzunun ne kadar karanlık olduğunu herkesin bilmesini istiyorum.

SORUŞTURMA ENGELLENDİ

Savcı soruşturma yapmak isteedi, darbe ile ilgili. Ne Hulusi Akar ne Hakan Fidan savcıya gidip ifade vermedi. Ben 250 kişinin hakkını savunmayacak mıyım? Soruşturmayı neden engelledin. Saray’ın 15 Temmuz’unun ne kadar karanlık olduğunu herkesin bilmesi lazım. TBMM’de araştırma komisyonu kuralım, bütün ayrıntıları millet öğrensin diyoruz.

"250 ŞEHİDİN KANI ERDOĞAN’IN YAKASINDA"

250 şehidin kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakasındadır. Bir numaralı darbeci sensin kardeşim, sensin. Neden Hulusi Akar ve Hakan Fidan’ın TBMM’ye gelip bilgi vermesine izin vermedin?

Bir başbakanlık müşaviri, Ali İhsan Sarıkoca görüşüyor. Kimsin sen? Niye o gece gidiyorsun? İstihbaratçı, polis, jandarma, komutan değilsin. Ne işin var? Kim buna izin veriyor? Ne görüşüyorlar orada? Bunlar karanlık noktalar.


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