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AK Parti Sözcüsü Ünal: "(15 CHP'linin İYİ Parti'ye geçmesi) İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ünal: "(15 CHP'linin İYİ Parti'ye geçmesi) İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır."

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