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AK Parti Sözcüsü Ünal: "(Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığında FETÖ uyarısı) Bu konuda Sayın Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ünal: "(Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığında FETÖ uyarısı) Bu konuda Sayın Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz."


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