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AK Parti Sözcüsü Ünal, Destici ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal ile AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Elitaş, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü - Ünal: - "Bizim bütün görüşmelerimiz, milletin gözü önünde cereyan ediyor. Açık, seçik, net" - "İttifakla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasındaki amaç da geçmişte olduğu gibi Türk siyasetinde gizli, kapaklı işlerin olmaması, arka kapıda kulislerle birtakım görüşmelerin, hesapların, kirli pazarlıkların yapılmaması, her şeyin şeffaf bir siyasetin gereği olarak milletin önünde cereyan etmesiydi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

Ünal ve Elitaş'ın BBP Genel Merkezine gelerek Destici ile yaptıkları görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Ünal, BBP'nin Cumhur ittifakına desteğini hatırlatttı ve nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.

Destici'nin seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerini aldıklarını belirten Ünal, "Bizim bütün görüşmelerimiz, milletin gözü önünde cereyan ediyor. Açık, seçik, net. Zaten ittifakla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasındaki amaç da geçmişte olduğu gibi Türk siyasetinde gizli, kapaklı işlerin olmaması, arka kapıda kulislerle birtakım görüşmelerin, hesapların, kirli pazarlıkların yapılmaması, her şeyin şeffaf bir siyasetin gereği olarak milletin önünde cereyan etmesiydi. Biz MHP ile Milli Mutabakat Komisyonunu oluştururken de aynı şekilde açık, net, şeffaf, milletin gözü önünde bütün görüşmelerimizi yaptık." dedi.

Destici ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemelen bu hafta içerisinde görüşme yapacaklarını bildiren Ünal, görüşmelerde varılan nihai noktayı kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin Büyük Birlik Partisi'nin ittifaka destek verdiğini ve bunun milletvekili listelerine nasıl yansıyacağını sorması üzerine Ünal, şunları söyledi:

"BBP ile daha öncesinde yaptığımız görüşmeler de var. Bu değerlendirmelerin neticesinde ortaya çıkan kararı, kamuoyu ile payalaşacağız. Ama şu anda görüşülmekte olan ve nihai karara varılmamış hususları takdir edersiniz ki, paylaşmak doğru olmaz."

- "Partimizin duruşu nettir"

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ise 16 Nisan'da ortaya koyduğu tavrın devam ettiğini vurguladı. Tunç, "Partimizin, 24 Haziran'da yapılacak erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde de bugüne kadar yapılan açıklamalar çerçevesinde duruşu nettir, bellidir. Bu konuda fikir alışverişi yapmak üzere ziyaret gerçekleştirildi." diye konuştu.

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AK Parti Sözcüsü Ünal: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici görüşme ziyaret

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