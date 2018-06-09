AK Parti Sözcüsü Ünal Kahramanmaraş'ta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Afşin İlçe Gençlik Kolları üyeleriyle sohbet etti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Ünal, seçim çalışmaları kapsamında, partisinin gençlik kolları üyeleriyle Afşin ilçe meydanında çay sohbetine katıldı.
Gençlerle eğitimden Türk siyasi hayatına kadar çeşitli konularda sohbet eden Ünal, gençlere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
Ünal, sorularını yanıtladığı gençlerden, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için de iyi çalışmalarını istedi.
Mahir Ünal, daha sonra bir tesiste sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileriyle sahurda bir araya gelerek, seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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