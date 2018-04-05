AK Parti Sözcüsü Ünal'dan AA'ya ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret ederek AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutladı.
Ünal, Kazancı'yı ziyaretinde yaptığı açıklamada, özellikle Zeytin Dalı Harekatı sırasında AA'nın çalışmalarına yakından şahitlik etme imkanı bulduğunu söyledi.
"Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk defa devlet her alanda çok yüksek bir koordinasyon sağladı." diyen Ünal, şunları kaydetti:
"O koordinasyon sırasında özellikle Anadolu Ajansı'nın haber üretme, habere ulaşmada çok yüksek bir hareket kabiliyetinin olduğunu gördüm. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. Bu çoğunlukla sizin Genel Müdürlüğünüz döneminde aktif hale gelmiş, yeni yeteneklere kavuşmuştur. Anadolu Ajansı geçtiğimiz bu süre zarfında çok yeni yeteneklere kavuşmuştur. Bu biraz daha işi benimsemekle, dertlenmekle, yaratıcı olmakla ilgili. O yüzden sizi de tebrik ediyorum."
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.
Kazancı, Ajansın teknik alt yapısının da dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilecek düzeyde olduğuna vurgu yaptı.
AA'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli görevler üstlendiğini dile getiren Kazancı, Ajansın, kuruluşundaki misyonunu yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda da gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kazancı, bu mücadele sürecinde de vatandaşları doğru bilgilendirmek için gayret ettiklerini kaydetti.
Ziyarette, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yer aldı.
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