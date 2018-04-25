AK Parti Sözcüsü Ünal'ın Destici ile yaptığı görüşme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP, bu ittifakın içinde kendi amblemiyle mi, kendi listesiyle mi yer alacak, yoksa AK Parti listeleriyle mi bu ittifaka dahil olacak? Her şeyi konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bu hafta içinde yapacağımız görüşmeden sonra netleştirmiş olacağız." diye konuştu. Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile parti genel merkezinde yapılan ziyaretin ardından basın açıklaması yaptı. BBP olarak öncelikle ittifakın yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu savunduklarını ve her zaman desteklediklerini belirten Destici, olumlu bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Destici, "Bugün çok faydalı bir görüşme yaptık. Aşağı yukarı hemen hemen herşeyi konuştuk. BBP, bu ittifakın içinde kendi amblemiyle mi, kendi listesiyle mi yer alacak, yoksa AK Parti listeleriyle mi? Bu ittifaka dahil olacak her şeyi konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bu hafta içinde yapacağımız görüşmeden sonra netleştirmiş olacağız." bilgisini verdi.

Parti olarak kurumsal kimlikle veya listeyle seçimlere girmenin yasal konular olduğunu dile getiren Destici, şunları söyledi: "Elbette parti olarak kendi kurumsal kimliğimizle ve kendi listemizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil, Cumhur İttifakı'nın ana bileşenleri olan MHP, AK Parti ve BBP'nin birlikte vereceği karardır. Biz bu karara saygı duyarız. Partimizin parlamentoda temsil edilmesi de çok önemlidir. Bunun ötesinde de cumhurbaşkanlığı seçimleri en az parlamento seçimleri kadar değerlidir, önemlidir. Bunların ikisinin atbaşı gitmesi lazım. Kendi amblemimizle mi, yoksa listelerden girdiğimizde mi cumhurbaşkanlığı seçimine katkı sağlayacağız, buna da bakacağız." AK Parti'nin BBP'nin seçimlerde nasıl yer alacağına ilişkin önerisinin ne olduğunun sorulması üzerine Destici, "Bizim kararımıza ve düşüncelerimize saygılı olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim." dedi. Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir iki gün içinde görüşeceğini bildirdi. - "Gül'ün 2007'ye dönmesi lazım"

"Cumhur İttifakı'na karşı yer alan cephede Abdullah Gül ismi dolaşıyor. İttifak için birleşmeye çalışıyorlar. Abdullah Gül ismi için sizin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Destici, Abdullah Gül'ün Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden biri olduğunu ve çok yıpratılmaması gerektiğini belirtti. "Gül'ün şu değerlendirmeyi yapması lazım. Öncelikle 2007'ye dönmesi lazım. Yani o dönemi yaşamış bir siyasetçi olarak bunu ifade ediyorum." diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi o döneme baktığımız zaman bir 367 krizi vardı. Şu anda iki blok var. Bir Cumhur İttifakı, bir de diğerleri. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın başında Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, 'kardeşim Abdullah Gül' diye Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği bir Tayyip Erdoğan var. Cumhur İttifakı tarafında o dönemde grubuyla birlikte Meclise girerek, 367 krizini çözen Devlet Bahçeli var. Rahmetli Muhsin Başkan ile biz birlikte karşılamıştık Sayın Gül'ü. Sayın Gül'ü destekleyen BBP var. Öbür tarafta da önce 367 krizi çıkartıp daha sonra da Gül'ün seçilmemesi için her türlü yolu denemiş kişilerin de olduğu bir taraf var. Kararı buna göre verir diye düşünüyorum. Bu beklentileri de tatmin edecek bir karar olacağına inanıyorum. Sayın Gül, bunu hesap edecek ve bu muhasebeyi yapacaktır. Bu tecrübeye ve bu duruşa sahip bir siyasetçidir. "