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AK Parti Sözcüsü Ünal:"Türkiye FETÖ ağzıyla konuşan bir muhalefeti haketmiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:39 | Son Güncelleme

IHAAW183233-GEN/06-04-2018 - AK Parti Sözcüsü Ünal:"Türkiye FETÖ ağzıyla konuşan bir muhalefeti haketmiyor" 06.04.2018 18:32:33 TSI NNNN

IHAAW183233-GEN/06-04-2018

- AK Parti Sözcüsü Ünal:"Türkiye FETÖ ağzıyla konuşan bir muhalefeti haketmiyor"

06.04.2018 18:32:33 TSI
NNNN

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