AK Parti sözcüsünden CHP'ye ilginç gönderme! 'Atatürk'le Demirtaş yarışsa...'

Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

CHP'YE: ÖSO'DAN NE İSTİYORSUNUZ?

(ÖSO'yla ilgili eleştiriler üzerine) Burada maalesef CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da 2 gün 3 gün milli duruş sergiliyor. 3 gün sonra bu duruşu bozarak başka bir noktaya geçiyor. Bu harekete dönük bir şey söyleyemeyen CHP, ÖSO'ya yönelik çirkin şeyler söylüyor. ÖSO'dan ne istiyorsunuz? PYD YPG'ye dönük bir gün olsun olumsuz ifadenizi duymadık. YPG'ye övgüler dizdiğinizi biliyoruz. CHP PKK'ya YPG'ye hiç bir şey söylemezken, bizimle birlikte kendi ülkesini savunan, bizimle birlikte bölgeyi terörden temizleyen ÖSO'dan ne istiyorsunuz?

'CHP'NİN ATATÜRK'LE İLGİSİ KALMAMIŞTIR'

Biz siyaseti konuşurken pisikopatiyi konuşucaksak, CHP'nin durumu çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır. CHP'nin Atatürk ile ilgisi kalmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan, Zeytin Dalı Harekatı'ndan neden rahatsız olduklarını biliyoruz. CHP Türkiye karşıtı odakların merkezi haline dönüşmüştür. Atatürk hayatta olsaydı Atatürk'le de mücadele ederlerdl. Atatürk ile Demirtaş yarışsa Demirtaş'ın lider seçileceği bir CHP ile karşı karşıyayız.