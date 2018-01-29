AK Parti sözcüsünden CHP'ye ilginç gönderme! 'Atatürk'le Demirtaş yarışsa...'

Ünal'ın açıklamalarından satır başları:
CHP'YE: ÖSO'DAN NE İSTİYORSUNUZ?
(ÖSO'yla ilgili eleştiriler üzerine) Burada maalesef CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da 2 gün 3 gün milli duruş sergiliyor. 3 gün sonra bu duruşu bozarak başka bir noktaya geçiyor. Bu harekete dönük bir şey söyleyemeyen CHP, ÖSO'ya yönelik çirkin şeyler söylüyor. ÖSO'dan ne istiyorsunuz? PYD YPG'ye dönük bir gün olsun olumsuz ifadenizi duymadık. YPG'ye övgüler dizdiğinizi biliyoruz. CHP PKK'ya YPG'ye hiç bir şey söylemezken, bizimle birlikte kendi ülkesini savunan, bizimle birlikte bölgeyi terörden temizleyen ÖSO'dan ne istiyorsunuz?
'CHP'NİN ATATÜRK'LE İLGİSİ KALMAMIŞTIR'
Biz siyaseti konuşurken pisikopatiyi konuşucaksak, CHP'nin durumu çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır. CHP'nin Atatürk ile ilgisi kalmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan, Zeytin Dalı Harekatı'ndan neden rahatsız olduklarını biliyoruz. CHP Türkiye karşıtı odakların merkezi haline dönüşmüştür. Atatürk hayatta olsaydı Atatürk'le de mücadele ederlerdl. Atatürk ile Demirtaş yarışsa Demirtaş'ın lider seçileceği bir CHP ile karşı karşıyayız.
CHP ile ilgili söylenebilecek çok şey var. Hakaretleri kendilerine iade ediyoruz. Kılıçdaroğlu, 'Afrin'deki harekatla ilgili eleştirel konuşanlara dönük devlet baskı uyguluyor' diyor. Bir milletin sınır güvenliği söz konusu olduğunda, 10 bin kilometre öteden gelmiş birileri terör devleti kurmaya kalkışıyorsa buna seyirci mi kalacağız? Bazı terör sevicileri TSK'ya katil diyorsa, Kılıçdaroğlu bizden bunları alkışlamamızı mı istemektedir?
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"Yarın 4. toplantımızı gerçekleştireceğiz. Genel başkanlara bunu sunacağız. Genel başkanlarla ilgili bir görüşme şu anda söz konusu değil. Çalışma tamamlanınca genel başkanlar bir araya gelerek bunu değerlendirecekler."
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