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AK Parti sözcüsünden CHP'ye ilginç gönderme! 'Atatürk'le Demirtaş yarışsa...'

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 20:41 | Son Güncelleme 34 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MYK sonrası açıklama yaptı, ÖSO'yla TSK'nın birlikte operasyon yapmasını eleştiren CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Ünal, "Atatürk hayatta olsaydı Atatürk'le de mücadele ederlerdi. Atatürk ile Demirtaş yarışsa Demirtaş'ın lider seçileceği bir CHP ile karşı karşıyayız." dedi.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

CHP'YE: ÖSO'DAN NE İSTİYORSUNUZ?

(ÖSO'yla ilgili eleştiriler üzerine) Burada maalesef CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da 2 gün 3 gün milli duruş sergiliyor. 3 gün sonra bu duruşu bozarak başka bir noktaya geçiyor. Bu harekete dönük bir şey söyleyemeyen CHP, ÖSO'ya yönelik çirkin şeyler söylüyor. ÖSO'dan ne istiyorsunuz? PYD YPG'ye dönük bir gün olsun olumsuz ifadenizi duymadık. YPG'ye övgüler dizdiğinizi biliyoruz. CHP PKK'ya YPG'ye hiç bir şey söylemezken, bizimle birlikte kendi ülkesini savunan, bizimle birlikte bölgeyi terörden temizleyen ÖSO'dan ne istiyorsunuz?

'CHP'NİN ATATÜRK'LE İLGİSİ KALMAMIŞTIR'

Biz siyaseti konuşurken pisikopatiyi konuşucaksak, CHP'nin durumu çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır. CHP'nin Atatürk ile ilgisi kalmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan, Zeytin Dalı Harekatı'ndan neden rahatsız olduklarını biliyoruz. CHP Türkiye karşıtı odakların merkezi haline dönüşmüştür. Atatürk hayatta olsaydı Atatürk'le de mücadele ederlerdl. Atatürk ile Demirtaş yarışsa Demirtaş'ın lider seçileceği bir CHP ile karşı karşıyayız.

CHP ile ilgili söylenebilecek çok şey var. Hakaretleri kendilerine iade ediyoruz. Kılıçdaroğlu, 'Afrin'deki harekatla ilgili eleştirel konuşanlara dönük devlet baskı uyguluyor' diyor. Bir milletin sınır güvenliği söz konusu olduğunda, 10 bin kilometre öteden gelmiş birileri terör devleti kurmaya kalkışıyorsa buna seyirci mi kalacağız? Bazı terör sevicileri TSK'ya katil diyorsa, Kılıçdaroğlu bizden bunları alkışlamamızı mı istemektedir?

SEÇİM İTTİFAKINA İLİŞKİN

"Yarın 4. toplantımızı gerçekleştireceğiz. Genel başkanlara bunu sunacağız. Genel başkanlarla ilgili bir görüşme şu anda söz konusu değil. Çalışma tamamlanınca genel başkanlar bir araya gelerek bunu değerlendirecekler."

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ATATÜRKLE DEMİR TAŞI KIYASLAMAK TAM BİR GERİ ZEKALILIKTIR .BU DA ANCAK SANA YAKIŞIRI.BU SİYASİLERİN HİÇ BİRİ ATARKÜN TIRNAĞI BİLE OLAMAZ
sarayın yalakası
Sazda kemal ud da selo parti chp değil artık hdp
doğru söylemiş Az bile demiş Atatürk ü Partiden ihrac ederdi bugünkü CHP yönetimi
sizin ilginiz o kadar cok chp ye ilgi birakmamissiniz :)
yarın suriye işi bitiğinde o terör örgütlerini nerde besleyecen saray avlusundamı ne yaptınızda doğru oldu bu memlekette yarın onlardamı kandırdı diyeceksiniz toplu taşıma araçları bin yarıdan fazlası yabancı memleket memleket olmaktan çıktı seçim kazanacağız diye yapmadığınız numara kalmadı eyer bu memleket insanı uyanmassa siz koltuk korayacaksınız diye bu memleket elden gidecek utamdan çıkıp demeç veriyorlar .
Yuhhhh bu ne siyaseti ya çok ayıp kendinizi küçük düşürmeyin Ulu Önder Atatürkü siyasetinize alet etmeyin ( Oy böyle istenmez )
Lütfen ATATÜRKÜ ağzınıza sakız gibi almayın ilkenin tek başkomutanı ATATÜRKTÜR sevsenizde sevmesenizde
inanın artık haber okumuyorum bu dalevereci şeytanileri duymamak işitmemek için kendimi hayattan soyutladım.Eminimki bir çok insanda aynı ruh halinde.Paçasından rezillik akanların insanlara ahkam kesmesi ruh halimi bozmaya başladı.
Nihat GENÇ'in yorumu ... Ne kadarda doğru
Aptal
hangi IQ ile bu karsilastirmayi yapmissin sen ya. senin ile gergadan pisligini karsilastirsak o daha iyi sözcü olurdu en azindan faydasi var.
CHP'nin milli duruşu 3 gün bile değil hiç yok Öso ya terörist diyorlar kendileri terörist cenaze sine az katılması İstanbul yolunda Ahmet Türk ile kol kola giren genel baskan iki gün terörist ölünce İHA lar çekilsin diyen grup başkanvekili kukla bir parti...
Allah belanızı versin siyasi çıkar üzerine bu kadar çirkeflik yapmak ancak size yakışır Atatürkü ağzınıza almaya bile hakkınız yok chp olmasaydı atatürkü çoktan vatan haini ilan edeceksiniz ama türk halkının atatürk sevgisini görünce yemedi tabi nasıl daha çirkeflik yaparız diyorsunuz provakasyonlara devam ediyorsunuz demirtaşla hdp ike pkk ile canlı yayında mutabakat yapan tabelalardaki tc simgelerini indiren dolmabahçe mutabakatını imzalayıp aponun bildirgesini hdp liler ile canlı yayında açıklayan haburdan teröristleri davul zurna ile geçirip savcı hakimlere çadır nahkemesi kurduran akp utan
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