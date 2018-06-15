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AK Parti Sultangazi mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Şu ana kadar başta İnce olmak üzere, bunların ağzından terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu? Niye? Bunların kitabında terörle mücadele yok ama bizde var" - "Bunların partisi (HDP) bir başka, bu tür cezai konumu olmayan, tutukluluğu veya mahkumiyeti olmayan bir başka adam bulamıyor mu da bunu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyor. Dert başka" - "Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış diyorlar, lafta özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların bugüne kadar öldürdükleri insanların sayısı yüzlerce, binlerce"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar başta İnce olmak üzere, bunların ağzından terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu? Niye? Bunların kitabında terörle mücadele yok ama bizde var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Sultançiftliği Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra partisinin mitinginde halka hitap etti.

Seçime 8 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Bugün aslında iki bayramı bir arada yaptık. Bir taraftan Ramazan Bayramı, bir taraftan cuma." dedi.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi hamdolsun Ramazan Bayramı'na da kavuşturdu. Rabbim'den niyazımız odur ki inşallah 8 gün sonra Türkiye'de bizlere özellikle bir demokrasi bayramını da yaşatsın. Zira, çıktığımız bir yolculuk var. Bu yolculukta karşımızda birleşenleri görüyorsunuz değil mi? Bunların bu ülke için, bu millet için yapacağı bir şey var mı? Bunların terörle mücadele diye bir derdi var mı? Bunların ekonomi diye bir anlayışı var mı? Bunların sağlık, eğitim, turizm, ulaşım diye bir derdi var mı?"

- "Büyük Türkiye, güçlü lider ister"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Yüksek Hızlı Tren neymiş? Kapatacağım" söylemlerine değinen Erdoğan, "(Köprünün birini Demirel yapmış, öbürünü Özal yapmış, üçüncüsünü Erdoğan yapmış. Dördüncüsünü de ben yaparım.) diyor. Soruyor gazeteciler, 'Nereye yapacaksın?' 'Çalışırız, uygun bir yere yaparız.' Senin daha planın, projen yok. Bu iş, ustalık işi, ustalık. Zira büyük Türkiye, güçlü lider ister. Büyük Türkiye ustalık ister. Soruyorum, bir bakkal dükkanın olsa, çırağa teslim eder misin? Etmezsin. Öyleyse büyük Türkiye. Ya biz buraya durup dururken gelmedik. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Nereden aldık, nereye geldik. Ama bu bize yeterli değil. Biz daha ileri gideceğiz. Daha ileri gitmek için koşacağız." diye konuştu.

Türkiye'yi dört sütun üzerinde büyüteceklerini anlatan Erdoğan, "Eğitim, sağlık, adalet, emniyet... Bunun üzerine neleri yerleştireceğiz dedik? Ulaşım, tarım, kültür-turizm dedik. Özellikle de yüklendiğimiz dış politikada, onurlu, şahsiyetli bir dış politika dedik." değerlendirmesinde bulundu.

Sultangazi'de muhteşem bir hastaneyi hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, "Buralarda bu tür şeyler var mıydı? Ama biz yaptık." dedi.

Şu ana kadar başta CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olmak üzere, muhalefetin ağzından terörle mücadele diye bir şeyin duyulmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Niye? Bunların kitabında terörle mücadele yok ama bizde var. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Biz, terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce başta olmak üzere diğerleri, yatıp kalkıp ne diyorlar? 'Niye Edirne Cezaevi'nde kalsın' diyorlar. Kardeşim sen nasıl bir insansın? Bunların partisi, bir başka bu tür cezai konumu olmayan, tutukluluğu veya mahkumiyeti olmayan bir başka adam bulamıyor mu da bunu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyor. Dert başka. Sayın İnce, Bay Muharrem ne yaptı? Edirne'de gitti beyfendiyi ziyaret etti."

- "Mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz"

Güneydoğulu vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Ben bugüne kadar Kürt kardeşlerim dedim, ayrım yapmadım. Niye? Bizim değerlerimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abhaza, Gürcü, Arnavut, Boşnak, böyle bir ayrım yok. Niye? Biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Rabbimizin emri bu. Ayrım yapamayız. Ben şimdi ta buradan güneydoğu ve doğuya sesleniyorum; bu Erdoğan, Türk-Kürt ayrımı yaptı mı? Ama şu anda Demirtaş denilen zat, 7 Haziran olaylarında benim Diyarbakır'daki kardeşlerimi sokağa döktü mü? Orada 53 Kürt kardeşim öldürüldü mü? Ah benim Kürt kardeşlerim, bu oyuna gelecek misiniz? Bu oyunu da siz bozacaksınız. Ben size inanıyorum. Unutmayın, hiçbir zaman zulüm ile abad olunmaz. Onun için biz mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya değinen Erdoğan, Kürt olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın dün esnaf ziyareti yaptığını, bu sırada milletvekilinin ağabeyinin öldürüldüğünü hatırlattı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin, "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Niye buraya geldiniz?" dediğini anlatan Erdoğan, "Olabilirsin HDP'li. Yani sana bir ziyaret yapıldıysa, niye rahatsız oluyorsun? Şimdi bugün, defnedildi Şanlıurfa milletvekilimizin ağabeyi. Başbakanımız, bakanlarımız orada. Kardeşim, biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış, lafta özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların bugüne kadar öldürdükleri insanların sayısı yüzlerce, binlerce. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde Kürt anneleri ağlatanlar bunlar değil miydi? Onların kızlarını Kandil'e kaçıranlar bunlar değil miydi? Kardeşlerim, bizden böyle bir şey duydunuz mu? Bunlar hala buna devam ediyor. 8 gün sonra demokratik bir şekilde sandıkta bunlara bu hesabı sormaya var mıyız?"

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP seçim terör

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