HABER

AK Parti Sultangazi mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabb'im Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin. Biz bütün imkanlarımızla şu anda Mehmedimizin yanındayız, komutanlarımızın yanındayız" - "Çıkmış konuşuyor Bay İnce. Dördüncü köprüyü yapacakmış. Yap bakalım, nereye yapacaksın? Adres veremiyor, veremez. Bildiği yok. Ders çalışmamış. Biz şu anda Marmaray'ı yaptık mı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı, Osmangazi Köprüsü'nü yaptık mı? Ara sıra Bay Muharrem de istifade eder dedik. Yalova'da oturuyor ya, Yalovalı ya" - "Dünya beşten büyüktür derken, biz neyi kastediyoruz? Dünyada bütün ülkeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yerini almalı diyoruz. Biz one minute derken neyi kastediyoruz? Bak sen bir siyonist olabilirsin, bir İsrailli olabilirsin ama sen öldürmeyi iyi bilirsin. Bunlar yediden yetmişe o Filistinli yavruları Gazze'de öldürenler değil mi? Bunlara karşı bu mücadeleyi veren Türkiye değil mi? Biz verdik. Çıkmış Bay Muharrem konuşuyor"

AK Parti Sultangazi mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'in bombalandığını belirterek, "Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabb'im Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin. Biz bütün imkanlarımızla şu anda Mehmedimizin yanındayız, komutanlarımızın yanındayız." dedi.

Erdoğan, partisince Sultangazi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde gerçekleştirilen mitingdeki konuşmasında, bu seçimin ülkedeki 81 milyonun huzuru için yapıldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'a gittiğini, havaalanı yolunun 4 gidiş, 4 geliş olarak yapıldığını ifade eden Erdoğan, gelirken uğradıkları kadayıfçının bulunduğu yerin bir anda miting alanına döndüğünü kaydetti.

Hizmetin partisi olduklarını, millete efendi değil hizmetkar olmaya geldiklerini dile getiren Erdoğan, bu yolda halkla beraber devam edeceklerini anlattı.

Erdoğan, Sultangazi'nin AK Parti sayesinde bu hale geldiğini belirterek, bunları da yeterli bulmadıklarını söyledi. 79 senede ülkede 6 bin 100 kilometre yol yapıldığını, 16 senede ise kendilerinin 20 bin kilometre yol yaptıklarını dile getiren Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu anımsattı. Şu anda ise ülkenin IMF'ye borcu olmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çıkmış konuşuyor Bay İnce. Dördüncü köprüyü yapacakmış. Yap bakalım, nereye yapacaksın? Adres veremiyor, veremez. Bildiği yok. Ders çalışmamış. Biz şu anda Marmaray'ı yaptık mı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı, Osmangazi Köprüsü'nü yaptık mı? Ara sıra Bay Muharrem de istifade eder dedik. Yalova'da oturuyor ya, Yalovalı ya. Biz buyuz. Ne yaptığımızı bilsin istiyoruz ama derdi yok, anlamaz. Biz yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim bu ülkede yapacağımız çok şey var. Şu anda dünya beşten büyüktür derken, biz neyi kastediyoruz? Dünyada bütün ülkeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yerini almalı diyoruz. Biz one minute derken neyi kastediyoruz? Bak sen bir siyonist olabilirsin, bir İsrailli olabilirsin ama sen öldürmeyi iyi bilirsin. Bunlar yediden yetmişe o Filistinli yavruları Gazze'de öldürenler değil mi? Bunlara karşı bu mücadeleyi veren Türkiye değil mi? Biz verdik. Çıkmış Bay Muharrem konuşuyor."

- "İnce Kudüs meselesini istismar etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kudüs meselesini bile istismar etmeye kalktığını ifade ederek, "Sizin Kudüs'le bir derdiniz yok. Afrin meselesinde ne dediler. 'Afrin'e gitmeyin.' Cerablus'ta ne dediler? 'Gitmeyin.' Biz ne dedik? Gideceğiz. Gittik mi, gittik. Şu ana kadar orada Mehmedimiz, Özgür Suriye Ordusu hamdolsun teröristlere karşı büyük mücadele verdi. Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık." diye konuştu.

Şimdi Kandil'in bombalandığını anımsatan Erdoğan, dost geçinenlere "Eğer dost iseniz siz halledin. Siz halletmiyorsanız biz hallediyoruz." dediklerini söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabb'im Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Biz bütün imkanlarımızla şu anda Mehmedimizin yanındayız, komutanlarımızın yanındayız. Çıkmış ne diyor Bay Muharrem. Bizim İsmail Metin Paşa'ya saldırıyor. Niye saldırıyorsun? 'Onun Erdoğan'ın masasında alkış yapması benim aleyhimde propagandadır.' diyor. Ne alakası var. 'Bir general partili olamaz.' diyor. Bay Muharrem, o partili değil, toplantı parti toplantısı da değil. Toplantı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın bir toplantısı ama general oranın protokolündendir. O protokol olarak orada bulunuyor ama Bay Muharrem unutma, ben Anayasanın amir hükmü gereğince başkomutanım. Adam bunu da bilmiyor. Bundan Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Zaten Bay Kemal de bundan kurtulmak için aday yaptı. Kendisi aday olmadı. Halbuki Bay Muharrem 'Sen aday olacaksın' diyordu. Buna rağmen olmadı. Niye? Bir an önce o koltuğu kimseye kaptırmayayım dedi, Bay Kemal. Bunu sürdü ileri. Kazanamayacağını da biliyor. Bunu süreyim dedi, kurtulayım. Bay Muharrem 'Ben kazanamazsam bırakırım.' dedi. Göreceğiz. Zaman fazla değil 8 gün kaldı."

Erdoğan, kadınların ve gençlerin kalan 8 günde kapı kapı dolaşmasını isteyerek, Sultangazi'nin kendilerini hiçbir zaman mahcup etmediğini söyledi. Halka rabia işareti yaptıran Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz, yolunuz açık olsun inşallah." dedi.

Mitinge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları da katıldı.

(Bitti)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Hakkari'de köylülerden jandarma karakoluna davul- zurnalı bayram ziyaretiHakkari'de köylülerden jandarma karakoluna davul- zurnalı bayram ziyareti
Muharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldı/ ek fotoğraflarMuharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldı/ ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kudüs miting muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

Suruç'ta hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi

Suruç'ta hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi

KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti

KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Fuhuş rezaleti: Eniştem ablama zorla fuhuş yaptırıyor!

Fuhuş rezaleti: Eniştem ablama zorla fuhuş yaptırıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.