AK Parti Sultangazi mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'in bombalandığını belirterek, "Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabb'im Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin. Biz bütün imkanlarımızla şu anda Mehmedimizin yanındayız, komutanlarımızın yanındayız." dedi. Erdoğan, partisince Sultangazi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde gerçekleştirilen mitingdeki konuşmasında, bu seçimin ülkedeki 81 milyonun huzuru için yapıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'a gittiğini, havaalanı yolunun 4 gidiş, 4 geliş olarak yapıldığını ifade eden Erdoğan, gelirken uğradıkları kadayıfçının bulunduğu yerin bir anda miting alanına döndüğünü kaydetti. Hizmetin partisi olduklarını, millete efendi değil hizmetkar olmaya geldiklerini dile getiren Erdoğan, bu yolda halkla beraber devam edeceklerini anlattı. Erdoğan, Sultangazi'nin AK Parti sayesinde bu hale geldiğini belirterek, bunları da yeterli bulmadıklarını söyledi. 79 senede ülkede 6 bin 100 kilometre yol yapıldığını, 16 senede ise kendilerinin 20 bin kilometre yol yaptıklarını dile getiren Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu anımsattı. Şu anda ise ülkenin IMF'ye borcu olmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çıkmış konuşuyor Bay İnce. Dördüncü köprüyü yapacakmış. Yap bakalım, nereye yapacaksın? Adres veremiyor, veremez. Bildiği yok. Ders çalışmamış. Biz şu anda Marmaray'ı yaptık mı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı, Osmangazi Köprüsü'nü yaptık mı? Ara sıra Bay Muharrem de istifade eder dedik. Yalova'da oturuyor ya, Yalovalı ya. Biz buyuz. Ne yaptığımızı bilsin istiyoruz ama derdi yok, anlamaz. Biz yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim bu ülkede yapacağımız çok şey var. Şu anda dünya beşten büyüktür derken, biz neyi kastediyoruz? Dünyada bütün ülkeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yerini almalı diyoruz. Biz one minute derken neyi kastediyoruz? Bak sen bir siyonist olabilirsin, bir İsrailli olabilirsin ama sen öldürmeyi iyi bilirsin. Bunlar yediden yetmişe o Filistinli yavruları Gazze'de öldürenler değil mi? Bunlara karşı bu mücadeleyi veren Türkiye değil mi? Biz verdik. Çıkmış Bay Muharrem konuşuyor." - "İnce Kudüs meselesini istismar etti" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kudüs meselesini bile istismar etmeye kalktığını ifade ederek, "Sizin Kudüs'le bir derdiniz yok. Afrin meselesinde ne dediler. 'Afrin'e gitmeyin.' Cerablus'ta ne dediler? 'Gitmeyin.' Biz ne dedik? Gideceğiz. Gittik mi, gittik. Şu ana kadar orada Mehmedimiz, Özgür Suriye Ordusu hamdolsun teröristlere karşı büyük mücadele verdi. Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık." diye konuştu.

Şimdi Kandil'in bombalandığını anımsatan Erdoğan, dost geçinenlere "Eğer dost iseniz siz halledin. Siz halletmiyorsanız biz hallediyoruz." dediklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabb'im Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Biz bütün imkanlarımızla şu anda Mehmedimizin yanındayız, komutanlarımızın yanındayız. Çıkmış ne diyor Bay Muharrem. Bizim İsmail Metin Paşa'ya saldırıyor. Niye saldırıyorsun? 'Onun Erdoğan'ın masasında alkış yapması benim aleyhimde propagandadır.' diyor. Ne alakası var. 'Bir general partili olamaz.' diyor. Bay Muharrem, o partili değil, toplantı parti toplantısı da değil. Toplantı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın bir toplantısı ama general oranın protokolündendir. O protokol olarak orada bulunuyor ama Bay Muharrem unutma, ben Anayasanın amir hükmü gereğince başkomutanım. Adam bunu da bilmiyor. Bundan Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Zaten Bay Kemal de bundan kurtulmak için aday yaptı. Kendisi aday olmadı. Halbuki Bay Muharrem 'Sen aday olacaksın' diyordu. Buna rağmen olmadı. Niye? Bir an önce o koltuğu kimseye kaptırmayayım dedi, Bay Kemal. Bunu sürdü ileri. Kazanamayacağını da biliyor. Bunu süreyim dedi, kurtulayım. Bay Muharrem 'Ben kazanamazsam bırakırım.' dedi. Göreceğiz. Zaman fazla değil 8 gün kaldı."