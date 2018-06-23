HABER

AK Parti Suruç İlçe Başkanı Bülbül trafik kazasında yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bulunduğu otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu hafif yaralanan Naif Bülbül, hastanede tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Suruç İlçe Başkanı Naif Bülbül hafif yaralandı.

Mehmet Güneş'in kullandığı 27 DR 508 plakalı otomobil, Suruç-Şanlıurfa karayolu 11 Nisan Mahallesi yakınlarında Nahsan Bülbül'ün kullandığı 06 DR 2988 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, AK Parti Suruç İlçe Başkanı Naif Bülbül yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bülbül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da konuştu
Londra'da Brexit karşıtı gösteriLondra'da Brexit karşıtı gösteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Suruç İlçe Başkanı Kaza Naif Bülbül otomobil Suruç Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! Zap ve Hakkari'deki hava harekatında 7 terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Zap ve Hakkari'deki hava harekatında 7 terörist öldürüldü!

Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! Bilet fiyatları 3 katına fırladı!

Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! Bilet fiyatları 3 katına fırladı!

HDP'li Hozan Cane gözaltına alındı

HDP'li Hozan Cane gözaltına alındı

Mezarlıkta tüyler ürperten not!

Mezarlıkta tüyler ürperten not!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Melih Gökçek yine Muharrem İnce'yi hedef aldı! Bu kez de CHP'nin İstanbul mitingini hesapladı!

Melih Gökçek yine Muharrem İnce'yi hedef aldı! Bu kez de CHP'nin İstanbul mitingini hesapladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.