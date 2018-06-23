AK Parti Suruç İlçe Başkanı Bülbül trafik kazasında yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Suruç İlçe Başkanı Naif Bülbül hafif yaralandı.
Mehmet Güneş'in kullandığı 27 DR 508 plakalı otomobil, Suruç-Şanlıurfa karayolu 11 Nisan Mahallesi yakınlarında Nahsan Bülbül'ün kullandığı 06 DR 2988 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, AK Parti Suruç İlçe Başkanı Naif Bülbül yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bülbül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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