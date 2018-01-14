AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresi

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya'daki şarlatan, kişisel hırsı için Müslümanlığı tahrif ederek, yalanı, iftirayı ve takiyeyi adeta kutsallaştırarak, kendine yeni bir inanç, yeni bir din ihdas etmiştir. Kimi bir dolara kimi 50 bin dolara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının, çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah, yapmayacakları ihanet yoktur." dedi.

Erdoğan, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Tokat'ın her zaman olduğu gibi bugün de çok başka olduğunu belirtti.

Kongre için şehre geldiğini ancak salonun neredeyse 10 katı kalabalığın dışarıda olduğunu vurgulayan Erdoğan, Tokat'ın hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını ve arkalarında durduğunu söyledi.

Normalde hemen her yıl Tokat'ı ziyaret ettiğini ancak bu kez arayı biraz uzattıklarına belirten Erdoğan, "Siz Tokatlı kardeşlerimizi çok özledik, çok göresidik. Kor bir ateş gibi büyüyen 3,5 yıllık bu hasreti hamdolsun bugün sona erdiriyoruz." ifadesini kullandı.