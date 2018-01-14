AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresi

Son Güncelleme 28 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:27 |28 dakika önce

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (2) - "Nasıl sınırlarımız içinde bölücü terör örgütüne göz açtırmıyorsak sınırlarımızın öte tarafında da bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz" - "Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk ve stratejik müttefiklik

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl sınırlarımız içinde bölücü terör örgütüne göz açtırmıyorsak sınırlarımızın öte tarafında da bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz." dedi. Erdoğan, partisinin Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bir dönem terörle mücadelede, yargı birimlerinde, kamu hizmetlerinde yaşanan sıkıntıların birer birer çözüldüğünü söyledi. Hukuktan sapmadan, duyguların esiri olmadan, suhuletle ve soğuk kanlılıkla FETÖ ile mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayan Erdoğan, 34 yıldır 50 bin insanın canına mal olan, vatanı parçalamaya çalışan bölücü terör örgütünün de kökünün kurutulacağını belirtti. Erdoğan, gençlere, "Beşer planında bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz, başka bir yerde asla." diye seslendi.

- "En ufak bir taciz bizim için işaret fişeğidir" Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim nazarımızda PKK neyse DEAŞ da odur. FETÖ ne kadar vahşi bir örgütse DHKP-C de YPG de aynı şekilde vahşi bir örgüttür. Bu örgütlerin sınırımızın içinde veya dışında olmasının, adının demokratik gibi kavramlarla allanıp pullanmasının bizim için hiçbir manası yoktur. Şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Sosyal demokratik güçler veya Suriye Demokratik Güçleri... Bunları artık yutmuyoruz. Bunu gidin başka yerlere anlatın. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika, bizi mi aldatacaksın? Tüm Batı'ya sesleniyorum, terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler, ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Bunu bilmeleri lazım. Onun için terörist Gabar'da da teröristtir, Bestler Dereler'de de teröristtir, Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de, Münbiç'te de teröristtir. Birileri kısa vadeli çıkarları adına bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir ama Suriye'deki teröristleri de ülkemizdeki teröristleri de biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim? Bir gece ansızın gelebiliriz. Tabii geceler bitmez. Geceler, çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir."

Kimi ülkelerin, terörist olarak kabul ettiği yapıları çeşitli hokkabazlıklarla meşrulaştırmaya çalışabileceklerini belirten Erdoğan, "Bizim için terörist her yerde teröristtir. Katil her yerde katildir." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin geldiği nokta itibarıyla bu şer şebekelerinin hepsini mezara gömecek güç, kudret ve imkana sahip bir ülke olduğuna dikkati çekti. - "Oyalama taktikleriyle geçirecek tek bir an yok" Artık devletin oyalama taktikleriyle geçirecek tek bir anının olmadığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenliği tehdit eden, vatandaşların canına kasteden tüm örgütlerin kaynağında bertaraf edileceğini kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Nasıl sınırlarımız içinde bölücü terör örgütüne göz açtırmıyorsak sınırlarımızın öte tarafında da bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk ve stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır.