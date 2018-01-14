AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri Türkiye haritasını renkli boyalarla şöyle boyayabilir, şehirlerimiz arasında ayrımlar yapabilir, birileri makbul seçmen, makbul vatandaş ayrımına gidebilir. Kimi siyasetçiler, sadece kendilerine destek veren şehirleri ziyaret edip, sadece kendi seçmeninin halini, hatırını soruyor da olabilir. Ama biz, aldığımız siyasi terbiye gereği asla böyle davranmadık. Ülkemizi hiçbir zaman farklı renklere boyamadık." dedi.
Erdoğan, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2007'de vesayet odaklarının cumhurbaşkanı seçtirmemek için tüm unsurlarıyla üzerlerine geldiğini belirterek, bu yıl Tokat'ın yüzde 74 ile "milli irade" dediğini vurguladı.
"Darbe anayasasına en büyük darbeyi vurduğumuz 12 Eylül 2010 halk oylamasında Tokat, yüzde 64,5 ile 'demokrasi' dedi." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"İhanet çetesinin saldırılarının yoğunlaştığı 10 Ağustos 2014'te Tokat yüzde 62,3 ile tavrını hukuktan, meşruiyetten, adaletten yana koydu. Çukur eylemleriyle geleceğimizin karartılmak istendiği 1 Kasım 2015'te Tokat, ilk günkü aşkla sandığa, yüzde 60'a yaklaşan yüksek bir oy oranıyla kaos senaryolarını tarihe gömdü.
16 Nisan'da o meşhur tarihi anayasa değişikliğinde yine Tokat kendine düşeni yaptı. Türkiye'nin yeni hükümet sisteminin oylandığı bu kritik seçimlerde Tokatlı kardeşlerim, yüzde 63,2 gibi yine ülkemiz ortalamasının çok üzerinde bir oranla 'kalıcı istikrar' dedi, 'güçlü Türkiye' dedi. İşte bunun için Tokat, bizim göz bebeğimiz diyoruz, işte bunun için gecemizi gündüzümüze katarak Tokat'a ve Tokatlıya hizmet etmekten gurur duyuyoruz."
Erdoğan, bu vesileyle kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Tokatlı vatandaşlara gönülden teşekkürlerini iletti.
Türkiye'nin son 15 yılda büyük mesafe aldığını belirten Erdoğan, bunda Tokatlıların kararlı duruşunun çok ciddi payı olduğuna vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tokat gibi milli iradenin kalesi olan şehirler 'durmak yok, yola devam' diyerek bizimle yürüdüğü için bu ülke bu noktalara geldi. Sizler, iradenizi hiç kimseye ortak koşmadığınız için Türkiye'de sivil siyaset güçlendi, demokrasi kök saldı. Siz sağlam durduğunuz için. Biz de zalimler karşısında eğilmedik, dik durduk. Rabbim yol arkadaşlığımızı, kader ortaklığımızı daim eylesin." dedi.
Asil, vefakar, yiğit bir milletin evladı olduğu için şükrettiğini ve hamdettiğini belirten Erdoğan, "Siz nasıl bizi sahipsiz bırakmadıysanız, biz de 15 yıl boyunca sizlere canla, başla hizmet etmenin gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.
- "Biz, aldığımız siyasi terbiye gereği asla böyle davranmadık"
Neşet Ertaş'a babasının "Aşk ile çalışan yorulmaz" sözlerini anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Birileri Türkiye haritasını renkli boyalarla şöyle boyayabilir, şehirlerimiz arasında ayrımlar yapabilir, birileri makbul seçmen, makbul vatandaş ayrımına gidebilir. Kimi siyasetçiler, sadece kendilerine destek veren şehirleri ziyaret edip, sadece kendi seçmeninin halini, hatırını soruyor da olabilir. Ama biz, aldığımız siyasi terbiye gereği asla böyle davranmadık.
Ülkemizi hiçbir zaman farklı renklere boyamadık. Seçmenleri 'bize oy veren', 'vermeyen' diye ayırmadık. 81 vilayetin tamamını, 80 milyonun her bir ferdini dinine, inancına, mezhebine, kültürüne bakmadan kucakladık, bağrımıza bastık."
- "Havalimanımız şu anda ihale sürecinde"
İstanbul gelişirken Tokat'ın geri kalmadığının, İzmir büyürken Çorum ve Sivas'ın ihmal edilmediğinin altını çizen Erdoğan, son 15 yılda Türkiye'nin tamamının geliştiğini, büyüdüğünü, ekonomik, sosyal ve ticari olarak kalkındığını belirtti.
AK Parti dönemlerinde yapılan hizmetler ve hayata geçirilen projelerle Tokat'ın nereden nereye geldiğinin çok iyi bilindiğine işaret eden Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:
"Bin 745 adet yeni derslik inşa ettik, 7 bin 875 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları ve 15 adet spor tesisi kazandırdık. Biri 200 yataklı Tokat Devlet Hastanesi olmak üzere 14 hastane, bir ağız ve diş sağlığı merkezi ve 8 adet birinci basamak kuruluşundan oluşan toplam 23 sağlık tesisi inşa ettik. 150'şer yataklı Erbaa ve Turhal devlet hastanelerinin ve Pazar İlçe Hastanesi'nin de yapımı devam ediyor.
TOKİ aracılığıyla Tokat'ta son 15 yılda 5 bin 71 konut projesi başlattık. 2002 yılına kadar Tokat'ta sadece kaç kilometre yol vardı, biliyor musunuz? 16 kilometre yol vardı. Biz ise buna 15 yılda tam 255 kilometre bölünmüş yol ilave ederek, Tokat'ın toplam bölünmüş yolunu 271 kilometreye çıkardık. Şu anda yapımı devam eden toplamda maliyeti yaklaşım 1,5 milyar lira olan 9yol projemiz var. Tokat çevre yolu köprüleri de yapımı planlanan projelerimiz arasında. Tokat-Turhal arasına yeni bir demiryolu yapmak için çalışmalara başladık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut havalimanın küçük olduğuna değinerek, şimdi yeni bir havalimanı yapılması için çalışmaların başladığını ifade etti.
Erdoğan, "Toplam maliyeti 175 milyon, yani 175 trilyon lira olan, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız, şu anda ihale sürecinde. Bu yıl yapımına başlayıp 2020 yılında da tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.
(Sürecek)
(AA)
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