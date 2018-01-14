AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresi

Son Güncelleme 10 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 16:06 |10 dakika önce

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (4) - "Türkiye, 2019'da gelecek yüz yılına istikamet çizecek tarihi bir seçim dönemi yaşayacaktır. Ülkemizin AK Parti dönemlerinde demokraside, hukukta, adalette, özgürlük ve ekonomide elde ettiği kazanımları devam ettirip bir üst aşamaya taşıması 2019'a bağlıdır. Türkiye'nin bu imtihanı da alnın akıyla vermekten başka çaresi yoktur" - "Bizim kongrelerimizde birileri gibi yumruklar konuşmaz, sandalyeler havada uçuşmaz. Bizim kongrelerimizde hak

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2019'da gelecek yüz yılına istikamet çizecek tarihi bir seçim dönemi yaşayacağını belirterek, "Ülkemizin AK Parti dönemlerinde demokraside, hukukta, adalette, özgürlük ve ekonomide elde ettiği kazanımları devam ettirip bir üst aşamaya taşıması 2019'a bağlıdır. Türkiye'nin bu imtihanı da alnın akıyla vermekten başka çaresi yoktur." dedi. Erdoğan, partisinin Tokat'taki 6. Olağan İl Kongresi'nde, göreve geldiklerinde 25 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardıklarına dikkati çekti. "Bu ülkeyi nereden nereye getirdik Bay Kemal bunlardan haberin var mı" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletten eserlere sahip çıkmalarını istedi. Tokat'taki yatırımlara ilişkin de bilgi veren Erdoğan, Tokatlı çiftçilere 2002'de 17,5 milyon lira tarımsal destek verildiğini, bu rakamın 2017'de 93,5 milyon lira olduğuna işaret etti. Erdoğan, "Bay Kemal çıkıyor, diyor ki 'Çiftçiler battı, bitti, yok oldu.' Bunlar verildi, Bay Kemal senin bunlardan haberin yok, senin böyle bir derdin de yok. Bay Kemal bunu duy, son 15 yılda Tokatlı çiftçilerimize 805 milyon tutarında tarımsal destek verdik. Ne demek bu? 805 trilyon. İnanın bundan da haberi yoktur." diye konuştu.

Erdoğan, bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmetlerini sürdüreceklerini vurgulayarak, "Sizler bizi yalnız koymadıkça biz de sizler için ter dökmeyi sürdüreceğiz" dedi. Salondakilerin, "Gençlik burada reisinin yanında" sloganlarına "Reisiniz de sizin yanınızda" diye karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Önümüzde yepyeni bir süreç başlıyor. 2019'da gerçekleşecek mahalli idarelerle cumhurbaşkanlığı seçimleri 16 yıllık sürecin zirvesi, adeta şahikası olacaktır. Türkiye, 2019'da gelecek yüz yılına istikamet çizecek tarihi bir seçim dönemi yaşayacaktır. Ülkemizin AK Parti dönemlerinde demokraside, hukukta, adalette, özgürlük ve ekonomide elde ettiği kazanımları devam ettirip bir üst aşamaya taşıması 2019'a bağlıdır. Türkiye'nin bu imtihanı da alnın akıyla vermekten başka çaresi yoktur. 2019 seçimleri yalnızca ülkem için değil, her kritik anımızda dualarıyla bize destek olmuş, gözlerini ve gönüllerini bize kilitlemiş yüz milyonlarca kardeşimiz için de büyük önem taşıyor." İl kongrelerini yeni dönemin işaret fişeği olarak gördüklerini, gittikleri her yerde büyük bir coşkuyla karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Bu hareket asla sıradan bir parti değildir. AK Parti, temelleri Söğüt'te atılmış, asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmetmiş, barış, huzur ve medeniyet timsali bir geleneğin önümüzdeki mücessem halidir. AK Parti hem geleneğin hem de geleceğin partisidir. AK Parti halka hizmeti Hakk'a hizmet gören, bu güzel ülkeyi imanla, tutkuyla seven vatan aşıklarının partisidir." dedi.

- "Bu milleti bölemeyecekler" Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerine işaret ederek, kendileri için görev ve koltukların birer araç olduğunu, makamların ise sorumluluk anlamına geldiğini bildirdi. Bunun için kendilerinde görev değişimlerinin kavga gürültüyle değil, kucaklaşmayla, helalleşmeyle olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Hamdolsun bizim kongrelerimizde birileri gibi yumruklar konuşmaz, sandalyeler havada uçuşmaz. Bizim kongrelerimizde hakaret, çatışma, kargaşa olmaz. Bizim her kongremiz ahitlerimizi yenilediğimiz, kardeşliğimizi perçinlediğimiz demokrasi şölenleridir. Bizim her toplantımız ülkemize ve milletimize, özellikle istikbalimize, istiklalimize yönelik önemli kararlar aldığımız meşveret meclisleridir. Bu dava için halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören, bu kutlu hareketin büyümesi için çaba harcayan her bir kardeşimin bizim başımızın üzerinde yeri vardır." Rabia işareti yaparak salondakilerle "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tek millet diyoruz, neden? Çünkü bu milleti bölemeyecekler. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Roman'ıyla velhasıl biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Tek bayrak, bayrağımıza eş bayrak asla kabul etmiyoruz. Çünkü o, şehidimizin kanından rengini aldı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Tek vatan, 'Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Yok PKK'sıydı, yok onlarla beraber kol kola dolaşanlardı. Asla. Onlara göz açtırmayacağız. Nerede? Sandıkta, gereğini yapacağız. 780 bin kilometrekarelik bu vatan topraklarında, bölmek isteyenlere karşı biz Phantom oluruz, Atak helikopterlerimizle, tank, top oluruz ve milletçe bunların üzerine geliriz, 15 Temmuz'da olduğu gibi. Tek devlet, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Pensilvanya'daki niye orada, niye kaçtı, onunla beraber olanlar niye kaçtı? Bunların bu topraklarda nasibi yok. Şimdi nasiplerini varsın başka yerlerde arasınlar ama biz bu toprakların gerçek sahibiyiz."