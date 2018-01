AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresi

İl kongrelerini yeni dönemin işaret fişeği olarak gördüklerini, gittikleri her yerde büyük bir coşkuyla karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Bu hareket asla sıradan bir parti değildir. AK Parti, temelleri Söğüt'te atılmış, asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmetmiş, barış, huzur ve medeniyet timsali bir geleneğin önümüzdeki mücessem halidir. AK Parti hem geleneğin hem de geleceğin partisidir. AK Parti halka hizmeti Hakk'a hizmet gören, bu güzel ülkeyi imanla, tutkuyla seven vatan aşıklarının partisidir." dedi.

"Önümüzde yepyeni bir süreç başlıyor. 2019'da gerçekleşecek mahalli idarelerle cumhurbaşkanlığı seçimleri 16 yıllık sürecin zirvesi, adeta şahikası olacaktır. Türkiye, 2019'da gelecek yüz yılına istikamet çizecek tarihi bir seçim dönemi yaşayacaktır. Ülkemizin AK Parti dönemlerinde demokraside, hukukta, adalette, özgürlük ve ekonomide elde ettiği kazanımları devam ettirip bir üst aşamaya taşıması 2019'a bağlıdır. Türkiye'nin bu imtihanı da alnın akıyla vermekten başka çaresi yoktur. 2019 seçimleri yalnızca ülkem için değil, her kritik anımızda dualarıyla bize destek olmuş, gözlerini ve gönüllerini bize kilitlemiş yüz milyonlarca kardeşimiz için de büyük önem taşıyor."

- "Bu milleti bölemeyecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerine işaret ederek, kendileri için görev ve koltukların birer araç olduğunu, makamların ise sorumluluk anlamına geldiğini bildirdi. Bunun için kendilerinde görev değişimlerinin kavga gürültüyle değil, kucaklaşmayla, helalleşmeyle olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hamdolsun bizim kongrelerimizde birileri gibi yumruklar konuşmaz, sandalyeler havada uçuşmaz. Bizim kongrelerimizde hakaret, çatışma, kargaşa olmaz. Bizim her kongremiz ahitlerimizi yenilediğimiz, kardeşliğimizi perçinlediğimiz demokrasi şölenleridir. Bizim her toplantımız ülkemize ve milletimize, özellikle istikbalimize, istiklalimize yönelik önemli kararlar aldığımız meşveret meclisleridir. Bu dava için halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören, bu kutlu hareketin büyümesi için çaba harcayan her bir kardeşimin bizim başımızın üzerinde yeri vardır."

Rabia işareti yaparak salondakilerle "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: