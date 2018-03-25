AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarımsal desteklemede Trabzon'a 15 yılda aktardığımız kaynak 1,5 katrilyon liradır. Bay Kemal, 'Çiftçi mağdur.' diyorsun. Bunlardan haberin var mı? Yok. O başka yerde geziyor, biz arazide geziyoruz. Farkımız bu." dedi. Partisince Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde, partililere seslenen Erdoğan, geçen 15 yıl içerisinde Trabzon'a toplam 21 katrilyon liralık yatırım yapıldığını belirtti. Eğitimde 2 bin 751 yeni dersliğin, 8 bin 500 kişilik yüksek öğrenim yurtlarının hizmete açıldığını dile getiren Erdoğan, Trabzon'a yeni bir devlet üniversitesi daha kurulacağını bildirdi. Erdoğan, Akçaabat'ta kurulacak bu yeni üniversitede Trabzon'un yüksek öğrenim alanında yeni bir imkana kavuşacağını kaydetti. Yıllarca Trabzonspor'un başarılarına şahitlik eden Avni Aker Stadyumu'nun yerine, şehir parkı ve takımın hatıralarını yaşatacak, Trabzon'un geçmişinin sergileneceği müzenin kurulacağını belirten Erdoğan, 41 bin seyirci kapasiteli "Şenol Güneş Stadı"nın ise uluslararası düzeyde tesis olarak şehre hizmet verdiğini anlattı.

Sağlıkta 16'sı hastane olmak üzere 45 tesisin şehre kazandırıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinin en kısa sürede temelinin atılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un 73 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 213 kilometreye çıkarıldığına, yatırım bedeli 4 katrilyon olan 22 ayrı yol projesinin inşasının sürdüğüne işaret etti. Akyazı ve Beşirli tünellerinin açılmasıyla sahil yolu dahil stada kadar olan ulaşım sorununun çözüleceğini dile getiren Erdoğan, "Biten kısımları etap etap açılan bu projenin tamamını önümüzdeki yıla kadar nihayete erdirmeyi planlıyoruz. Zigana Tüneli de Trabzon'un geleceğine damga vuracak projelerden biridir. Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan bu önemli ticaret ve turizm yolunu da inşallah önümüzdeki yıl bitiriyoruz." dedi. - "Açtıkları hendeklere gömdük" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan-Trabzon arasında yapılacak demiryolunun da şehrin cazibesini artıracak projelerden biri olduğunu, inşa edilen yat limanıyla bölgenin turizm potansiyeline yeni bir pencere açıldığını ifade etti.