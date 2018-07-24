"AK Parti 'Türkiye partisi' kimliğini taşıyan tek siyasi aktör"

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), "24 Haziran seçim sonuçları" ele alındı.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş ile SETA Ankara Siyaset Araştırmaları biriminde araştırma asistanı Hazal Duran tarafından hazırlanan analizde, 24 Haziran seçimleri, partiler açısından masaya yatırıldı ve seçim sonuçlarının ampirik değerlendirmesi yapıldı.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin, Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğu aktarılan analizde, bu seçimde 16 Nisan Referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sistemine fiilen geçildiği, seçimlerde partilerin yasal bir zeminde ittifak yapabilmelerini sağlayan seçim ittifakı düzenlemesinin de ilk kez tecrübe edildiği ifade edildi.

Analizde, "Seçimler, ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutlak zaferiyle sonuçlanırken MHP ile Cumhur İttifakı çatısında seçimlere giren AK Parti, oyların yüzde 42,6'sını alarak Türkiye partisi kimliğini taşıyan tek siyasal aktör olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. 24 Haziran seçimlerinin en önemli sonucu ise 26 milyondan fazla seçmenin oyunu alarak tekrar cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın liderliğinin tartışmasız bir şekilde konsolidasyonu olmuştur." değerlendirilmesi yapıldı.