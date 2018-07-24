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"AK Parti 'Türkiye partisi' kimliğini taşıyan tek siyasi aktör"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:33 | Son Güncelleme

SETA tarafından 24 Haziran seçim sonuçlarının ele alındığı analizde, AK Parti'nin, oyların yüzde 42,6'sını alarak "Türkiye partisi" kimliğini taşıyan tek siyasal aktör olduğunu bir kere daha ortaya koyduğu belirtildi - Analizde, Muharrem İnce'nin, partisinin yaklaşık 8 puan üzerinde oy almasının CHP'de liderlik krizini bir kere daha başlattığı bildirildi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), "24 Haziran seçim sonuçları" ele alındı.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş ile SETA Ankara Siyaset Araştırmaları biriminde araştırma asistanı Hazal Duran tarafından hazırlanan analizde, 24 Haziran seçimleri, partiler açısından masaya yatırıldı ve seçim sonuçlarının ampirik değerlendirmesi yapıldı.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin, Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğu aktarılan analizde, bu seçimde 16 Nisan Referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sistemine fiilen geçildiği, seçimlerde partilerin yasal bir zeminde ittifak yapabilmelerini sağlayan seçim ittifakı düzenlemesinin de ilk kez tecrübe edildiği ifade edildi.

Analizde, "Seçimler, ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutlak zaferiyle sonuçlanırken MHP ile Cumhur İttifakı çatısında seçimlere giren AK Parti, oyların yüzde 42,6'sını alarak Türkiye partisi kimliğini taşıyan tek siyasal aktör olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. 24 Haziran seçimlerinin en önemli sonucu ise 26 milyondan fazla seçmenin oyunu alarak tekrar cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın liderliğinin tartışmasız bir şekilde konsolidasyonu olmuştur." değerlendirilmesi yapıldı.

- "24 Haziran, CHP'de liderlik krizini bir kez daha başlattı"

Seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin ise kampanya sürecindeki tüm iddialarına rağmen herhangi bir başarı elde edemediği anlatılan analizde, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar seçimleri kazanamasa da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, partisinin yaklaşık 8 puan üzerinde oy alması, CHP'de liderlik krizini bir kere daha başlattı. Ayrıca bu ittifakın bir diğer ortağı olan İYİ Parti'de, yeni dönemde partinin yasama süreçlerindeki pozisyonuyla ilgili bir uyuşmazlık baş gösterdi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bir ideolojik uyum çerçevesinde değil Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığında birleşmeleri ise seçimlerin akabinde Millet İttifakı'nın dağılmasıyla sonuçlandı."

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 24 haziran seçim sonuçları SETA siyaset

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