AK Parti Tutak İlçe teşkilatından, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

AK Parti Tutak İlçe teşkilatı mensupları, Polis Günü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundular.

İlçe Başkanı Yavuz Özcan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yolci, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nasır Atış ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerle tek tek tokalaşarak, Polis Gününü kutladılar.

İlçe Emniyet Amiri Yaşar Özdemir, ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.