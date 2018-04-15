AK Parti Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların, kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla Belediyesi'nin yanında kurulan çadırda düzenlenen Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kendisinin de Tuzla'da oturduğunu belirterek, yaşadığı ilçede kongreye katılmaktan dolayı heyecan duyduğunu dile getirdi.

Kongreyi yaparken 2002 yılı sonlarını hatırladığını belirten Yıldırım, o günlerde Tuzla'nın bütün mahallelerini, evlerini, esnafını ziyaret ettiklerini ve AK Parti'yi anlattıklarını aktardı. Bu ziyaretlerde sloganlarının "Tek başına iş başına" olduğunu hatırlatan Yıldırım, vatandaşlara, "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın, yakın ışıkları Tuzla aydınlansın." dediklerini ifade etti.

O gün yanan ışığın daha da güçlenerek 16 yılda bugünlere geldiğini belirten Yıldırım, bundan sonraki hedeflerinin 2023 olduğuna işaret etti. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış, kalkınmış bir Türkiye'yi hedeflediklerinin altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: