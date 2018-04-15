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AK Parti Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: - "Kılıçdaroğlu, 'Ben parkayı, postalı öğrencilik yıllarımda giydim.' dedi. Ey Kılıçdaroğlu, biz parkayı, postalı Çanakkale'de giydik, Kurtuluş Savaşı'nda giydik, Allahuekber Dağları'nda giydik, Afrin'de giydik. Sana soruyorum, sen öğrencilik yıllarında parkayı, postalı kime karşı, ne için giydin"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Kılıçdaroğlu, 'Ben parkayı, postalı öğrencilik yıllarımda giydim.' dedi. Ey Kılıçdaroğlu, biz parkayı, postalı Çanakkale'de giydik, Kurtuluş Savaşı'nda giydik, Allahuekber Dağları'nda giydik, Afrin'de giydik. Sana soruyorum, sen öğrencilik yıllarında parkayı, postalı kime karşı, ne için giydin." dedi.

Kaya, Tuzla Belediye Binası yanında düzenlenen AK Parti Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, AK Parti'nin ülkenin ürettiği tüm değerlere vefa gösteren bir parti olduğunu belirtti.

AK Parti'nin şehirler için, ülke için, insanlar için projeler üreten bir vizyon partisi olduğunu dile getiren Kaya, "7 Haziran seçimlerinde Türkiye'de kibrimizden dolayı, tefekkürümüzden dolayı, biraz da millete pek de gönülden dokunmamaktan dolayı darbe almıştık. Birinci partiydik ama iktidar olamamıştık." diye konuştu.

Kaya, 1 Kasım seçimleri için partinin kendini tarttığını ve seçmenle daha çok muhabbet ettiğini anlatarak, seçimden başarıyla çıktıklarını hatırlattı.

2019 seçimlerine birlik ve beraberlikle hazırlandıklarını vurgulayan Kaya, "Önce yerel seçimler yapılacak. İl Başkanımız yüzde 60 artı 1 dedi. İnşallah 60 artı 1'in üzerine çıkacak bir gayretimiz var. Rabbim bunu gerçekleştirmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaya, Türkiye'nin 2013 yılında en zirve noktaya çıktığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gezi olayları başladı. 12 ağaç için ülke yakılıp yıkılmaya başlandığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadıköy'de mitingi vardı. Onu iptal edip, onların hepsine dedi ki 'Siz de lütfen Taksim'e gidin, gençlere selam olsun. Taksim'de Gezicilerle beraber olun.' demişti. Olaylar Türkiye'yi kasıp kavurduğunda Geziciler adına bir heyet, Başbakan Yardımcımıza gitmiş, bazı taleplerde bulunmuşlardı. '3. köprüyü durdurun, 3. havalimanını durdurun, nükleer santrali durdurun, Kanalİstanbul'u durdurun.' dediler. Yani 'Türkiye'yi durdurun.' dediler."

Yaşananlara rağmen, kendilerinin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtıklarını, nükleer santral ihalesini yaptıklarını, 3. Havalimanı'nı açacaklarını ve Kanalistanbul'un bu sene projeden fiiliye doğru geçeceğini dile getirerek, "5 yılımızı yediler, ülkemize kaos yaşattılar. Şu 2019 yerel seçimlerinde bunları hep birlikte sandığa gömmeye var mıyız?" dedi.

Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, 'Ben parkayı, postalı öğrencilik yıllarımda giydim.' dedi. Ey Kılıçdaroğlu, biz parkayı, postalı Çanakkale'de giydik, Kurtuluş Savaşı'nda giydik, Allahuekber Dağları'nda giydik, Afrin'de giydik. Sana soruyorum, sen öğrencilik yıllarında parkayı, postalı kime karşı, ne için giydin. 28 Şubat'ı yapanlar, şöyle bir şey söylemişlerdi, 'Bin yıl sürecek.' demişlerdi. 28 Şubat'ı yapanların zulümleri yanlarına kar kalmadı. Allah, ülkenin birliğini, beraberliğini daim etsin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da Tuzla'nın 16 Nisan Referandumu'nda yüzde 50 oy oranıyla Türkiye ortalamasını yakaladığını hatırlatarak, 2019 seçimlerinde yüzde 60'tan fazla oy alacaklarına inandıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise AK Partililerin bulunduğu yerin hakkını verdiğini aktararak, "Siyasete giren insan, özellikle de AK Parti'ye giren insan, hak ve özgürlüğünü kendi rızasıyla sınırlayan insan demektir. Partiye girdikten sonra parti adına söylem gerçekleştirirken, hedef kitleyle ilişki kurarken fantezi yapma lüksümüz yok." dedi.

Kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve partililer katıldı.

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