İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Kılıçdaroğlu, 'Ben parkayı, postalı öğrencilik yıllarımda giydim.' dedi. Ey Kılıçdaroğlu, biz parkayı, postalı Çanakkale'de giydik, Kurtuluş Savaşı'nda giydik, Allahuekber Dağları'nda giydik, Afrin'de giydik. Sana soruyorum, sen öğrencilik yıllarında parkayı, postalı kime karşı, ne için giydin." dedi.

Kaya, Tuzla Belediye Binası yanında düzenlenen AK Parti Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, AK Parti'nin ülkenin ürettiği tüm değerlere vefa gösteren bir parti olduğunu belirtti.

AK Parti'nin şehirler için, ülke için, insanlar için projeler üreten bir vizyon partisi olduğunu dile getiren Kaya, "7 Haziran seçimlerinde Türkiye'de kibrimizden dolayı, tefekkürümüzden dolayı, biraz da millete pek de gönülden dokunmamaktan dolayı darbe almıştık. Birinci partiydik ama iktidar olamamıştık." diye konuştu.

Kaya, 1 Kasım seçimleri için partinin kendini tarttığını ve seçmenle daha çok muhabbet ettiğini anlatarak, seçimden başarıyla çıktıklarını hatırlattı.