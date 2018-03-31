AK Parti Ümraniye 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ümraniye'mizdeki 2B arazilerinin tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalıkent, Topağacı ve Dumlupınar mahallelerimizdeki 715 hektarlık arazi için de müjdeyi buradan veriyoruz. Pazartesi itibarıyla tapusu olan vatandaşlarımız belediyemize inşaat ruhsatları için müracaatlarını yapabilirler." dedi.

Erdoğan, AK Parti Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, partililere "6. Olağan Kongremizle birlikte artık metal yorgunluğu geride kaldı, bir yeniden diriliş hareketi başladı. İnşallah bu yeniden diriliş muştusunu Mart 2019'da, Kasım 2019'da sandıkları patlatarak vereceğinize inanıyorum. Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı için hazırlıklar tamam mı? Artık durmak yok, durmak yok." şeklinde seslendi.

16 Nisan halk oylamasında Ümraniye'nin yüzde 55 "evet" dediğini hatırlatan Erdoğan, katılımcılara "Yeter mi?" diye sordu. "Hayır" yanıtı üzerine Erdoğan, "Demek ki şimdi daha fazla çalışmamız lazım. Tabii ben Ümraniye'den şüphesiz daha iyisini, daha fazlasını bekliyorum. Bunu yapacağınıza da inanıyorum. İnşallah 2019 seçimlerinde böyle güzel bir neticeyi hep birlikte elde edeceğiz. 2019 seçimlerinde Ümraniye'den hem belediye başkanlığında hem milletvekilliğinde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde şöyle tarihe geçecek oranlar bekliyorum. Bunun için çok çalışmamız lazım. Bugünkü tabloyla, hem içeride hem dışarıda, Ümraniye'nin buna hazır olduğunu gördüm." diye konuştu.