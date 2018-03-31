AK Parti Ümraniye 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ümraniye'mizdeki 2B arazilerinin tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalıkent, Topağacı ve Dumlupınar mahallelerimizdeki 715 hektarlık arazi için de müjdeyi buradan veriyoruz. Pazartesi itibarıyla tapusu olan vatandaşlarımız belediyemize inşaat ruhsatları için müracaatlarını yapabilirler." dedi.
Erdoğan, AK Parti Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, partililere "6. Olağan Kongremizle birlikte artık metal yorgunluğu geride kaldı, bir yeniden diriliş hareketi başladı. İnşallah bu yeniden diriliş muştusunu Mart 2019'da, Kasım 2019'da sandıkları patlatarak vereceğinize inanıyorum. Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı için hazırlıklar tamam mı? Artık durmak yok, durmak yok." şeklinde seslendi.
16 Nisan halk oylamasında Ümraniye'nin yüzde 55 "evet" dediğini hatırlatan Erdoğan, katılımcılara "Yeter mi?" diye sordu. "Hayır" yanıtı üzerine Erdoğan, "Demek ki şimdi daha fazla çalışmamız lazım. Tabii ben Ümraniye'den şüphesiz daha iyisini, daha fazlasını bekliyorum. Bunu yapacağınıza da inanıyorum. İnşallah 2019 seçimlerinde böyle güzel bir neticeyi hep birlikte elde edeceğiz. 2019 seçimlerinde Ümraniye'den hem belediye başkanlığında hem milletvekilliğinde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde şöyle tarihe geçecek oranlar bekliyorum. Bunun için çok çalışmamız lazım. Bugünkü tabloyla, hem içeride hem dışarıda, Ümraniye'nin buna hazır olduğunu gördüm." diye konuştu.
Erdoğan, Ümraniye'nin Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin yadigarı olduğunu dile getirerek, Osmanlı döneminde Ümraniye bölgesinin yürüttüğü ilim, irfan, medeniyet çalışmalarının hürmetine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne vakfedildiğini anlattı.
İstanbul'un göç istilasına uğradığı yıllardan Ümraniye'nin de nasibine düşeni aldığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hem gecekondulaşmanın hem de bunun getirdiği ağır ekonomik, sosyal, siyasal sorunların tüm ağırlığıyla hissedildiği yer olarak hafızalara kazınmıştır. Halbuki ümran, mutluluk demektir. Ümraniye ismiyle müsemma hizmetlere ancak ilçe olmasının ardından kavuşmuştur. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimizde Ümraniye Türkiye'de neyle anılıyordu? Patlayan çöp dağının olduğu, 39 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan çöplüğüyle tanınıyordu. O çöplüğün mimarı kimlerdi? Halk Parti, Halk Parti, ey Cumhuriyet Halk Partisi, sizin geçmişinizde bu faturalar var. Ben şimdi CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bunlara gidin önce bunu sorun. Sizin geçmişiniz karanlık, siz önce çöp dağları patladığı zaman 39 vatandaşımızın öldüğü Ümraniye vahşetinin hesabını verin. CHP dediğiniz zaman akla ne gelir? Çöp gelir. CHP dediğiniz zaman akla ne gelir İstanbul'da? Kirli havalar gelir. Ne gelir? Susuzluk gelir. Ne gelir? Maske ile dolaştığımız günler gelir. Yolsuzluk gelir. Yoksulluk gelir. Yasaklar gelir. Bunları siz yaşattınız gelir. Sene 1994'te İstanbul ne dedi? Hep birlikte 'AK Parti' dedi. Buralar ondan sonra şehirciliği gördü. Artık çöp dağları yok, susuzluk yok. Bunlardan kurtulduk. Şimdi Ümraniye'de o çöp dağının olduğu yerde spor tesisleri var. Şu anda gençlerin emrinde bu var. İşte o Ümraniye'den bugünkü Ümraniye'ye geldik. Büyükşehir ve ilçe belediyemiz bir yandan bakanlıklarımız ve diğer kurumlarımız öte yandan İstanbul'un her köşesiyle birlikte Ümraniye'yi de ismine layık bir yer haline getirmek için çok çalıştık. Sadece ilçe belediyemiz 1 katrilyon 487 trilyon liralık yatırımla rutin faaliyetlerin yanında ilçemize son 14 yılda 400'ün üzerinde kalıcı eser kazandırdı."
- "Ümraniye'nin çehresini baştan sona değiştirdik"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her mahalleye sağlık ocakları, muhtarlık hizmet binaları yapıldığını, ilçe genelinde 19 kültür merkezi, 29 bilgi evi kurulduğunu, camiler, yurtlar, okullar, kurslar gibi pek çok hizmetin Ümraniye halkına getirildiğini kaydetti.
Yeşil alanlar, parklar ve mesire alanları gibi hizmetlerle ilçede yaşayanların hayat kalitesinin yükseltildiğini anlatan Erdoğan, metro hattının Üsküdar-Ümraniye bölümünün açıldığını hatırlattı.
Erdoğan, modern şehirciliği geliştirirken, yeni metro hatlarıyla Ümraniye'yi farklı yerlere bağlamanın gayreti içinde olduklarını ifade ederek, "Bu metronun inşallah ikinci kısmını da yakında sizlerin istifadesine sunacağız. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Ümraniye, İstanbul Uluslararası Finans Merkezini de bünyesinde barındırıyor. İmar ve kentsel dönüşüm faaliyetleriyle Ümraniye'nin çehresini baştan sona değiştirdik. Ümraniye'mizdeki 2B arazilerinin tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalıkent, Topağacı ve Dumlupınar mahallelerimizdeki 715 hektarlık arazi için de müjdeyi buradan veriyoruz. Pazartesi itibarıyla tapusu olan vatandaşlarımız belediyemize inşaat ruhsatları için müracaatlarını yapabilirler. Balkanlar'dan ve Doğu Anadolu'dan çok sayıda kardeşimizin yaşadığı Ümraniye, bu bölgelerle olan irtibatını kardeş şehir ve kardeş belediye uygulamalarıyla sıkı bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde diğer ilçelerimizle birlikte Ümraniye'yi de çok daha ileriye taşıyacağız." şeklinde konuştu.
(Sürecek)
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (1) - "Ümraniye'mizdeki 2B arazilerinin tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalıkent, Topağacı ve Dumlupınar mahallelerimizdeki 715 hektarlık arazi için de müjdeyi
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