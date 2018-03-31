AK Parti Ümraniye 6. Olağan Kongresi

Her yeni kongrede daha güçlendiklerini dile getiren Bak, 15 yıllık iktidarda millete verdikleri sözü yerine getirerek yola devam ettiklerini anlattı.

Kongrede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytin Dalı Harekatına değindi. Afrin'de mücadele eden Mehmetçiğe selam gönderdiklerini ifade eden Bakan Bak, "Aslan meydana çıkınca, çakallara kaçmak düşer. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yürüyünce PKK'nın çakalları, YPG'nin çakalları ortadan kayboldular, işte aslan meydana çıkınca çakallar böyle kaçar. Rabbim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve yanlarında savaşan, yolumuzu koruyan güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin" diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yürüyünce PKK'nın çakalları, YPG'nin çakalları ortadan kayboldular, işte aslan meydana çıkınca çakallar böyle kaçar. Rabbim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve yanlarında savaşan, yolumuzu koruyan güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin" dedi.

Bir olacaklarını, diri olacakları ve hep birlikte Türkiye olacaklarını kaydeden Bakan Osman Aşkın Bak, "Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır', dünya sana düşman olsa da Ümraniye senden yanadır, İstanbul senden yanadır, Türkiye senden yanadır, Allah sizden yanadır. Kongremiz hayırlı, uğurlu olsun, Rabbim yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

- "Mazlumların sesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da konuşmasında, partilerinin daha önce Türkiye'de başarılamayan işleri başardığını aktararak, bundan dolayı da tüm teşkilatı kutladı.

Ataş, Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki mazlumların da lideri olduğunu ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan, mazlumların sesi olduğu için onun sesini, nefesini kesmeye çalıştılar ama hamd olsun milletimiz buna müsade etmedi." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da ilçede yürütülen çalışmalara değindi. Ümraniye'nin dünyada sürücüsüz metroya sahip yerlerden biri olduğuna işaret eden Uysal, ilçedeki çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.