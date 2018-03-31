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AK Parti Ümraniye 6. Olağan Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 20:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (3) - "Dün akşam Sayın Trump'a da söyledim. 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e, söz söyleyemeyenlerin, gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir" - "Dün Gazze'de şehit edilen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı da şiddetle kınıyorum. İsrail, Filistin'de uğradığı zulmün altında kalacaktır. Arkasına saklandığı güçler bugün İsrail'i koruyabilir ama yarın ne olacağını Allah bilir, onu da söyleyeyim. Biz, haklı davalarında sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. İsrail terörünü her fırsatta ve her zeminde ifşa etmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün akşam Sayın Trump'a da söyledim. 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e, söz söyleyemeyenlerin, gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir." dedi.

Erdoğan, AK Parti Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, Afrin'deki mazlum insanların durumuna dikkati çekerek, "Doğu Guta'daki yavruların, o çöken binaların altında nasıl kaldığını gördünüz değil mi? Biz diyoruz ki bu çocukları bize gönderin. Göndermiyorlar. Gönderin, biz tedavilerinin her şeyini yaptırırız. Şu anda Afrin'e biz Kızılayımızla, AFAD'ımızla gittik mi? Gittik." ifadelerini kullandı.

Salonda, çocuğum hasta diyen bir kişiyle ilgilenilmesini isteyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'yi son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela İsrail'in şu anda Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Bakın, neredeyse 20'ye yaklaştı ölenlerin sayısı. Bine yaklaştı yaralananların sayısı. Neredeler? Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim. 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e, söz söyleyemeyenlerin, gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir. Bu vesileyle dün Gazze'de şehit edilen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı da şiddetle kınıyorum. İsrail, Filistin'de uğradığı zulmün altında kalacaktır. Arkasına saklandığı güçler bugün İsrail'i koruyabilir ama yarın ne olacağını Allah bilir, onu da söyleyeyim. Biz, haklı davalarında sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. İsrail terörünü her fırsatta ve her zeminde ifşa etmeye devam edeceğiz."

- " Vatanımızı böldürmeyeceğiz"

Erdoğan, "Rabia" işareti yaparak, Rabiya" yı bilenlerin bilmeyenlere öğretmesini istedi ve "Rabia"nın adeta siyasi mücadelelerinin kilidi olduğunu aktararak, "Biliyorsunuz değil mi? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tek millet; Türküyle,Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Romanıyla, Boşnağıyla, 81 milyon tek millet. Tek bayrak; şu bayrağımızın güzelliğine bakın, buna eş başka bayrak yok. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız, şehidimizin ta kendisi. Tek vatan; 780 bin kilometrekare ile tek vatan. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Tek devlet; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Paralel devletmiş, şuymuş buymuş vs. hepsi hikaye." şeklinde konuştu.

"Paralel devlet diyenler Pensilvanya'ya" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi Rabia'mızı bir şeyle süsleyelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Aman ha kardeşlerim, aramızda sakın fitneye fesada yer veremeyeceğiz. Mü'minler aralarında buna yer verir mi? Birbirinin adeta kardeşi olanlar buna fırsat verir mi? Biz ne diyoruz? 'Ancak inananlar kardeştir' Biz kardeşiz, bundan taviz vermeyeceğiz. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Aramıza çok fitne ve fesat sokmak isteyenler hatta hatta içimizden çıkanlar olabilir. Hiç endişe etmeyin, biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Sadece Rabbimizin huzurunda rukuda ve secdede eğildik, başkası asla. Onun için içimizden de birileri çıkabilir, sakın fırsat vermeyin. Eğer birileri gelip de bir başka kardeşimizi kötülemeye yönelirse 'hadi oradan' deyin. 'Sen bizden değilsin' deyin. Biz birbirimize inandık bu yola böyle çıktık. Çünkü hiçbir zaman bunlar boş durmayacak. Değerli kardeşlerim, ben bu kardeşliğimizin onuruna, bu kardeşlerinizin içinden çıkmış bir kardeşiniz olarak sizin içinizde bir hizmetkar olarak, Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Öyleyse şimdi ahdimizi yapalım. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Ümraniye'yi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun, kongremiz hayırlı olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun."

(Bitti)

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AK Parti Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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