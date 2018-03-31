AK Parti Ümraniye 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün akşam Sayın Trump'a da söyledim. 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e, söz söyleyemeyenlerin, gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir." dedi.

Erdoğan, AK Parti Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, Afrin'deki mazlum insanların durumuna dikkati çekerek, "Doğu Guta'daki yavruların, o çöken binaların altında nasıl kaldığını gördünüz değil mi? Biz diyoruz ki bu çocukları bize gönderin. Göndermiyorlar. Gönderin, biz tedavilerinin her şeyini yaptırırız. Şu anda Afrin'e biz Kızılayımızla, AFAD'ımızla gittik mi? Gittik." ifadelerini kullandı.

Salonda, çocuğum hasta diyen bir kişiyle ilgilenilmesini isteyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'yi son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela İsrail'in şu anda Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Bakın, neredeyse 20'ye yaklaştı ölenlerin sayısı. Bine yaklaştı yaralananların sayısı. Neredeler? Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim. 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e, söz söyleyemeyenlerin, gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir. Bu vesileyle dün Gazze'de şehit edilen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı da şiddetle kınıyorum. İsrail, Filistin'de uğradığı zulmün altında kalacaktır. Arkasına saklandığı güçler bugün İsrail'i koruyabilir ama yarın ne olacağını Allah bilir, onu da söyleyeyim. Biz, haklı davalarında sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. İsrail terörünü her fırsatta ve her zeminde ifşa etmeye devam edeceğiz."