İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "2019 yılında Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi reformuna kapı aralayacak seçimi yaşayacağız." dedi.
Üsküdar'daki Vakıfbank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen AK Parti Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Eker, AK Parti belediyeciliği ve siyasetini anlattı.
AK Parti'nin uygulamalarının sadece Türkiye'deki 81 milyonun umudu olmadığını, tüm mazlum coğrafyaların umudu haline geldiğini ifade eden Eker, şöyle konuştu:
"2019 yılında Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi reformuna kapı aralayacak seçimi yaşayacağız. AK Parti’nin kongreleri kutlu yürüyüşün kongreleridir. AK Parti davası, medeniyet tasavvurumuzun kutlu yürüyüşü davasıdır. Diğer siyasi partilerin yarıştığı, birbirlerine saldırdığı gibi bir kongre anlayışı değildir bizim kongrelerimiz. 81 milyon insanın umudu ve istikbalidir AK Parti. Onun için, sadece 81 milyon için değil, bütün ümmet için, Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Afrika’ya bütün bir coğrafya için gereklidir AK Parti. Bu şuurla biz AK Partiliyiz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ise bugüne kadarki seçimlerde Üsküdar'da arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, "16 Nisan referandumunda Türkiye ortalamasının altında kalmış, yüzde 47 gibi bir oran almıştır. 2019 yerel seçiminde sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkında olarak bütün seçmenlere birebir ulaşmanın bilincinde olmamız gerekiyor. İnşallah 2019 seçiminde yüzde 50’nin üzerinden oy almak suretiyle hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin meydanlarda söylediğini yerine getirdiğini anlatarak "İcraatlarının merkezine insanı yerleştirdi. Biz muhafazakar ve demokrat bir partiyiz. Bunu asla unutmamak lazım. Asla statükocu değiliz, dinamik bir partiyiz. Çoğulculuğu ve demokrasiyi önemseyen bir partiyiz. Milliyiz, işte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları bunun ispatı." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise AK Parti kurulduğundan bu yana Üsküdar Belediyesi'ni kazandığını hatırlatarak, 2019 seçimlerinde oy oranını daha yukarılara çıkarılması gerektiğini söyledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da kongrelerin yenilenme süreci olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
-"Yeni dönemdeki sloganımız, az laf çok iş.' Az konuşacağız, çok iş yapacağız. Seri toplantılar yapıp hızlı kararlar alacağız ve uygulamaya geçeceğiz. Yeni görev alacak arkadaşımız 20 saat esaslı görevi alacak ve bu süreyle çalışacağız. Bunları ben takip edeceğim. Bizim çalışmak mecburiyetimiz var. Çünkü sadece Türkiye değil, İslam alemi, mazlum coğrafya bizden hizmet bekliyor. 2019 bizim finalimiz. İki tane önemli seçim var, biri yerel diğeri kasım seçimi, hedefimiz yüzde 61 ve üzeri."
Salona, üzerinde Fatih Sultan Mehmed, Sultan Abdülhamid, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin yanı sıra "Bu topraklara sevdamız 1071'de başladı sonsuza kadar sürecek" yazılı dev pankart asıldı.
Kongreye, AK Parti milletvekilleri ve MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan da katıldı.
Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum