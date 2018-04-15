AK Parti Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üsküdar'ın boğaz mahallelerinde 30 yılı aşkın süredir devam eden imar planı sona erdirildi. Böylece Üsküdar'ın mahalli dokusunu bozmayacak şekilde kentsel dönüşüm uygulamalarına geçilmesinin önündeki en büyük engel ortadan kalktı." dedi. Erdoğan, Vakıfbank Spor Salonu'nda düzenlenen Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yıllarca Üsküdar'da ikamet etmiş biri olarak, kendisini hep bu ilçenin bir parçası olarak gördüğünü, görmeye de devam ettiğini söyledi. İlçe kongresi vesilesiyle komşularıyla birlikte hasbihal edip, hasret gidermekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet davasını, sevda ve hizmet bayrağını Üsküdar'da gururla dalgalandıran herkese şükranlarını sunduğunu belirtti. Üsküdar'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 47'lik "evet" oranıyla İstanbul ortalamasının altında kaldığını hatırlatan Erdoğan, yıllarca Tayyip Erdoğan'a ev sahipliği yapmış Üskadar'a bu sonucun yakışmadığını, 2019 seçimlerinde Üsküdar'da çok farklı bir manzarayla karşılaşacaklarını ifade etti.

Hem belediye başkanlığında hem milletvekilliğinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Üskadar'ın tarihe geçecek oranlarla, şanına yakışanı yapacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Üsküdar gibi tarihin, kültürün, eğitimin, manevi rehberlerin yuvası bir ilçemizin sesi çok farklı çıkmalı." dedi. Son yıllarda İstanbul'da yaptıkları, ülke hatta dünya çapında ses getiren projelerin önemli bir bölümünün adeta Üsküdar merkezli olduğunu anlatan Erdoğan, "Üsküdar hizmetlerde öyle bir çekim alanı oluşturdu ki Marmaray nerede? Üskadar'da. Avrasya nerede? Üsküdar'da. Bütün bu yatırımlarla birlikte Üsküdar bir merkez konumuna geldi." dedi. Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, "asrın mührü" denilen Çamlıca Camisi ve Küçükçamlıca'da yapımı tamamlanmak üzere olan Radyo Televizyon Kulesi'nin bu projelerden bir kaçı olduğunu, seçim öncesi tamamlanmış olacağını söyledi. Erdoğan, Çamlıca'daki kulelerin temizleneceğini, oradan İstanbul'u seyretmenin daha farklı olacağını ifade etti. - "Üsküdar Meydanı, İstanbul'un en prestijli meydanı olacak"