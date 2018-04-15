AK Parti Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üsküdar'ın boğaz mahallelerinde 30 yılı aşkın süredir devam eden imar planı sona erdirildi. Böylece Üsküdar'ın mahalli dokusunu bozmayacak şekilde kentsel dönüşüm uygulamalarına geçilmesinin önündeki en büyük engel ortadan kalktı." dedi.
Erdoğan, Vakıfbank Spor Salonu'nda düzenlenen Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yıllarca Üsküdar'da ikamet etmiş biri olarak, kendisini hep bu ilçenin bir parçası olarak gördüğünü, görmeye de devam ettiğini söyledi.
İlçe kongresi vesilesiyle komşularıyla birlikte hasbihal edip, hasret gidermekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet davasını, sevda ve hizmet bayrağını Üsküdar'da gururla dalgalandıran herkese şükranlarını sunduğunu belirtti.
Üsküdar'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 47'lik "evet" oranıyla İstanbul ortalamasının altında kaldığını hatırlatan Erdoğan, yıllarca Tayyip Erdoğan'a ev sahipliği yapmış Üskadar'a bu sonucun yakışmadığını, 2019 seçimlerinde Üsküdar'da çok farklı bir manzarayla karşılaşacaklarını ifade etti.
Hem belediye başkanlığında hem milletvekilliğinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Üskadar'ın tarihe geçecek oranlarla, şanına yakışanı yapacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Üsküdar gibi tarihin, kültürün, eğitimin, manevi rehberlerin yuvası bir ilçemizin sesi çok farklı çıkmalı." dedi.
Son yıllarda İstanbul'da yaptıkları, ülke hatta dünya çapında ses getiren projelerin önemli bir bölümünün adeta Üsküdar merkezli olduğunu anlatan Erdoğan, "Üsküdar hizmetlerde öyle bir çekim alanı oluşturdu ki Marmaray nerede? Üskadar'da. Avrasya nerede? Üsküdar'da. Bütün bu yatırımlarla birlikte Üsküdar bir merkez konumuna geldi." dedi.
Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, "asrın mührü" denilen Çamlıca Camisi ve Küçükçamlıca'da yapımı tamamlanmak üzere olan Radyo Televizyon Kulesi'nin bu projelerden bir kaçı olduğunu, seçim öncesi tamamlanmış olacağını söyledi.
Erdoğan, Çamlıca'daki kulelerin temizleneceğini, oradan İstanbul'u seyretmenin daha farklı olacağını ifade etti.
- "Üsküdar Meydanı, İstanbul'un en prestijli meydanı olacak"
Üsküdar ve İstanbul için hayati öneme sahip Üsküdar Meydanı ile Harem-Beylerbeyi sahil düzenlemesinin de bu yıl tamamlanarak hizmete gireceğini anlatan Erdoğan, "Bu projenin inşasının beklenenden uzun sürdüğünü biliyorum. Sabırları için İstanbullulara teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlandığında Üsküdar Meydanı, İstanbul'un en kullanışlı ve en prestijli meydanı olacak. Bu meydan, üstündeki 125 bin metrekarelik alanı ve altındaki otoparkıyla, Üsküdar'ı adeta gelecek 100 yıla hazırlayacaktır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'ın boğaz mahallelerinde 30 yılı aşkın süredir devam eden imar planının sona erdirildiğini, böylece Üsküdar'ın mahalli dokusunu bozmayacak şekilde, kentsel dönüşüm uygulamalarına geçilmesinin önündeki en büyük engelin ortadan kalktığını söyledi.
Erdoğan, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Üsküdar'da da 2B tapu sorununun tamamına yakınının çözüldüğünü belirtti.
Üsküdar Belediyesi'nin sağlık, spor ve eğitim alanında yaptığı projeleri yakından takip ettiğini ifade eden Erdoğan, "Yıl sonuna kadar sayıları 10'u bulacak olan kapalı spor merkezlerinin 7'sinde yarı olimpik yüzme havuzları mevcut. Belediyemiz fizik tedavi merkezleri, semt poliklinikleri, diş hastaneleri, obezite tedavi merkezi ve engelsiz yaşam merkezi gibi hizmetlerle Üsküdar'da yeni belediyecilik anlayışının örneklerini ortaya koymuştur. Toplamda 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü Üsküdar'da 2014'te ikili öğretim öğrenci oranı yüzde 46 iken, Üsküdar Belediyemizin desteğiyle bu oran yüzde 6'ya düşürülmüştür. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı son 4 yılda yapılan 33 yeni parkla iki katına çıkmıştır. Bu yıl içinde hizmete girecek Üsküdar Bilim Merkezi, planetaryum ve gözlem kulesiyle İstanbul'un ilk, Türkiye'nin de en prestijli bilim merkezi olacaktır. " diye konuştu.
(Sürecek)
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