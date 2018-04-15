İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, şu anda Afrin, Afrin'den sonra İdlib, Tel Rıfat, Münbiç, beraber yürüyeceğiz. Mesele ne? Oradaki teröristler ülkemizi taciz etmekten çıkıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz çünkü bize oralardan taciz olamaz, olursa hesabını verecekler." dedi. Erdoğan, Vakıfbank Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ilçenin sosyal belediyecilik alanında farkını Tebessüm Kahvesi, Nevmekan, İkinci Bahar Kahvesi ve Destek Kart gibi projelerle ortaya koyduğunu söyledi. Sadece son 4 yılda Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayırsever vatandaşlar ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle ilçede 59 caminin yeniden yapıldığını dile getiren Erdoğan, belediyenin 500 yolcu kapasiteli Valide Sultan Gemisi'nin adeta yüzen bir kültür merkezi olduğunu, nikah sarayı, sosyal tesis olarak kullanılabilecek şekilde hizmete sunulduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Hükümet Konağı ve Belediye hizmet binasıyla kamu hizmetlerinin adeta tek çatı altında toplandığını vurgulayarak, "Rahmetli Neşet Ertaş, 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyor. Gerçekten de aşkla çalışıldığı zaman, imkanlar ne olursa olsun mazeret değil, sadece hizmet üretilir. Bugünkü Türkiye ile dünkü Türkiye karşılaştırıldığında bu söz daha bir anlamlı hale gelecektir. Bırakınız bölgesini, kendi ülkesinin sınırları içerisinde dahi kontrol sağlamakta zorlanan bir Türkiye'den sınır ötesi operasyonlarındaki başarılarıyla dünyaya parmak ısırtan bir Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Türkiye'nin; yakın geçmişte Bulgaristan'dan zorla göç ettirilen soydaşların krizini yaşadığını aktaran Erdoğan, Bosna'da, Kafkasya'da yaşanan acı hadiselerin yürek burkucu sonuçlarıyla yüzleştiğini belirtti. - "Saldırıları kaynağında yok etmeyi siyasetinin temeline oturtmuş bir Türkiye var" Erdoğan, Orta Asya'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Doğu Avrupa'ya kadar nice değişimlerin rüzgarının bir şekilde hep Türkiye'yi etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Aynı şekilde Irak'a 1990'da ve 2003'te yapılan müdahalelerin insani yükünü biz üstlendik. Geçtiğimiz 7 yıldır hem Irak hem de Suriye'de yaşanan büyük yıkımın sonuçlarını nereyse tek başımıza biz üstlendik. Bunca zamandır bölgesinin sıkıntılarıyla cebelleşen Türkiye, ilk defa etkilenen değil, etkileyen konumuna geldi. Üstelik bu proaktif siyaseti; vesayetten darbelere, bölücü terörden dinimizi istismar edenlerin ihanetlerine kadar içeride yaşadığı ince saldırılara rağmen uygulayabilmiştir. Terör örgütleriyle, siyaset mühendisliğiyle, ekonomiyi silah olarak kullanma çabalarıyla bizi ne kadar durdurmaya çalışırlarsa çalışsınlar, doğru bildiğimiz yoldan asla şaşmadan işte bugünlere geldik.

Hele bir 15 Temmuz destanımız var ki ülkemizin tarihinde bir dönüm noktası olarak nesiller boyunca anlatılacağına inanıyorum. Böyle bir milletin evladı olduğum, böyle bir milletle yürüdüğüm için Rabbime binlerce kez hamdediyorum. Bugün artık maruz kaldığı saldırılar karşısında sinip alttan alan değil, saldırıları bizzat kaynağında yok etmeyi siyasetinin temeline oturtmuş bir Türkiye var. Biz karşımıza çıkartılan terör örgütleriyle isimlerine bakmadan hepsiyle de aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bölücü terör örgütü önce sınırlarımız içinde, şimdi de sınırlarımız boyunca hendeklerle kendine alan açmaya çalışıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bize karşı kazılan o hendekleri teröristlerin mezarları haline dönüştürdük." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 163 olduğunu aktararak, "Bunlar Afrin ama bir de Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen teröristler var. Onların sayısı 337. Yetmedi, bir de içeride var. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te vesaire buralarda var, onların sayısı 190 da bu teröristler. Ne dedik? İnlerine gireceğiz. Girdik mi girdik. Bitmedi, FETÖ'den da alıyoruz. Şu an itibarıyla FETÖ'den yurt dışından getirdiğimiz teröristlerin sayısı 80. İşte en son Gabon'dan 3 tane getirdik. Ondan önce 6 tane Kosova'dan getirdik. Devam...

DEAŞ eliyle de oynamaya kalktılar. Hemen sınırlarımızı kapattık. İçeridekileri yakalayıp hapse attık. Fırat Kalkanı Harekatı ile de dışarıdakilerin üzerine gidip 3 binini imha ettik. FETÖ ihanet çetesini kullanarak 17-25 Aralık'ta emniyet-yargı mensupları, 15 Temmuz'da ordumuzun içine sızmış çete elemanları vasıtasıyla ülkemize malum el koymaya teşebbüs ettiler. Milletimiz bir oldu, FETÖ ihanet çetesine öyle bir Osmanlı tokadı vurdu ki sesi Pensilvanya'dan duyuldu." diye konuştu. Buna da en çok şahit olanın Üsküdar olduğunu dile getiren Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Çengelköy'ün, Beylerbeyi'nin bunun şahidi olduğunu söyledi. - "Şimdi PKK'nın ve FETÖ'nün hainleri adalete hesap veriyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimiz ne buyuruyor; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler siz anlamazsınız, bilmezsiniz.' Ama biz bir şey biliyoruz, nedir? Şehadet yüce bir makam ve o makama ulaşanlar sevgililer sevgilisine yakın komşu olacak. Rabbim bizlere inşallah o makamı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da 251 vatandaşın şehit, 2 binden fazla kişinin de gazi olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi PKK'nın ve FETÖ'nün hainleri adalete hesap veriyor. Bununla da kalmadık güvenlik güçlerimize, devletimizle vatanlarını kurtarmak için adeta ölümü öldürmüş Suriyeli kardeşlerimize destek veriyoruz. Geçen Özgür Suriye Ordusu'nun komuta takımı bana geldi. Komutanlarla beraber şöyle bir sohbet yaptık. İçlerinde bir tanesi vardı ki arkadaşları onu bana şöyle takdim etti; 'Bu komutan var ya başkanım, bunun midesi yok. Bunun midesini aldılar.' 'Yok ya, aç bakayım fanilanı.' dedim. Açtı, gerçekten bütün bu bölge ameliyat, ameliyat, ameliyat... Omuzdan, kalçadan aldığı kurşunlar ve bizim tarafta ameliyatını, her şeyini oluyor ve durmuyor tekrar cepheye gidiyor. Ya sen ne mübarek insansın ya. İşte bunlara Bay Kemal terörist diyor. Ey Bay Kemal, sen teröristlerle beraber gidiyorsun ama Özgür Suriye Ordusu benim Mehmedim ile beraber yürüyor. Sen adresi şaşırdın adresi. Sen Cudi'ye, Gabar'a, Kandil'e komşusun. Ama onlar şehadete yürüyenlere komşu, onlarla da beraber Mehmet ile komşu. Bize karşı inanılmaz muhabbetleri var. Türkiye'ye karşı, Türklere karşı inanılmaz muhabbetleri var. Sen bunlara nasıl bunu dersin ya? Onlar gerçek manada, 'Ancak inananlar kardeştir' hükmünün gereğini icra ederler, onlar o şekilde ve bizlerle kime karşı savaşıyorlar? Teröristlere karşı, Allahsızlara, inancı olmayanlara karşı... Nerede? Kuzey Suriye'de. Bunlarda inanç minanç böyle bir şey var mı? Yok ve beraber yürüyorlar."