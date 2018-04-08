Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Güneydoğu'da 70 bin kardeşimizin evlerini yaktılar, ocaklarını söndürdüler ama biz devlet olarak bütün kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz." dedi.
Özhaseki, Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Van 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrede istişarenin çok önemli olduğunu belirterek, bir araya gelerek en doğrusuna karar verdiklerini anlattı.
"Bizler birbirimizle kavga etmeyiz. Çünkü başka derdimiz var." diyen Özhaseki, "Bizim, millet, ümmet derdimiz var. Biz bu nedenle bütün enerjilerimizi kötülere karşı kullanırız." ifadesini kullandı.
Terörle mücadelenin kararlılığına vurgu yapan Özhaseki, şöyle konuştu:
"Son birkaç yıl içinde herkesin bildiği gibi dışarıdan birçok devletin desteğiyle içeriden de satılmış uşakları bularak ezanları susturmak istediler, bayrakları indirmek istediler. Ülkemizin belli yerlerinde çukurlar kazıp öz yönetimler ilan etmeye kalktılar. Her tarafı yakıp yıktılar. Hamdolsun, dirayetli bir şekilde o katiller sürüsünün hepsini yok ettik, kazdıkları çukurlara onları doldurduk. Güneydoğu'da 70 bin kardeşimizin evlerini yaktılar, ocaklarını söndürdüler ama biz devlet olarak bütün kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz."
Devletin kudret elinin kötüyü, katili, hırsızı vurduğunu, şefkat elinin de mazlumların yaralarını sardığını, mağdurların mağduriyetini giderdiğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:
"Dünyada ve çevremizdeki tüm mazlumların sığındığı ülkeyiz. Dünyanın vicdanı olarak kendi ülkemizde de ne kadar mazlum kardeşimiz varsa onların yarasını tek tek sarıyoruz. Bize düşen bir olmak, beraber olmaktır. Sonra uyanık olmaktır. Etrafımızdaki oyunları hepimiz görüyoruz. Yüzyıllardır kardeşlerimiz olan Irak'ta ve Suriye'de 10 bin kilometre öteden devletler gelerek asker bulunduruyor. Onlara sormayacak mıyız 'Sizin burada ne işiniz var? Kardeşliğiniz mi ortak kültürünüz mü var?' Ne işiniz var sizin Suriye'de, Irak'ta sormayacak mıyız. Çocuk kandırır gibi, buraya demokrasi getirmeye, IŞİD'i yok etmeye, özgürlükleri geliştirmeye geldik. IŞİD diye bir örgüt yok. Bunların kurduğu bir örgüt. Sakallarını uzatıyor IŞİD oluyor, sakallarını kesiyor PYD oluyorlar. Onlar şimdiye kadar gittikleri hangi ülkede özgürlüğü kardeşliği geliştirdiklerini söylesinler. Gittikleri her yere kan, gözyaşı ayrılık götürdüler. Ne yazık ki gençleri kandırarak ellerine silah vererek dağa gönderdiler. Onların meclisteki temsilcileri en yüksek maaşı alıp keyif yaparken, garibanın çocuklarını dağlara gönderip ölümü gösterdiler."
Bakan Özhaseki, bütün bu oyunlara son verdiklerini sözlerine ekleyerek, "Bunları bitiriyoruz. Kardeşliği geliştiriyoruz, yaraları sarıyoruz. Bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanlarımızı susturmayacağız. Burada tek gücümüz var. Önce Allah'a inanıyoruz. Sizlerin desteğiyle bu mücadeleleri veriyoruz. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.
- "Türkiye bizim ortak sevdamız"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de Van'da bayram havasının yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bin yıllık kardeşliğimize nifak sokmak istediler. Ama hamdolsun ki bizler bu oyuna gelmedik. O eli kanlı terör örgütünün şimdi kimlerle beraber olduğu, kimlerin silahıyla bayrağıyla bizimle mücadele ettiklerini görüyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, hepiniz gelin, sizlerin hesabını göreceğiz. Birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçtikten sonra onların kolu kanadı kırılacak."
Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını kaydeden Demiröz, "3,5 milyon insanı misafir ediyoruz. Onları evlerine yuvalarını göndermek için mücadele ediyoruz. Türkiye bizim ortak sevdamız geçmişimiz, geleceğiz. Hep beraber ülkemizi daha ileriye götürmek için gayret göstereceğiz." dedi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "7 düvelle mücadele ediyor ama sizlerin dualarıyla ve desteğiyle tüm bu mücadelelerden millet adına başarıyı hep birlikte yakalıyoruz. Bir taraftan terör örgütleriyle bizleri terbiye etmeye çalışıyorlar, ekonomik olarak Türkiye'yi tehdit etmelerine rağmen Türkiye dünyanın en büyük büyümesini sağladı." diye konuştu.
"7 Haziran'da birileri buralarda musluklardan kan akıttılar." ifadesini kullanan Aydın, "Onlar çamur siyaseti yapmaya çalıştılar. demokrasiden dem vuranlar çamur siyaseti yaparken biz hizmet siyaseti yapmaya devam ettik. Onlar hizmet gelmesin diye çukurlar kazarken, biz yeni hizmetlerin temellerini attık. O çukurda kendileri boğulmak durumunda kaldılar. Bu yurdu böldürtmeyeceğiz, bayrağı indirtmeyecek, ezanları dindirtmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:
"Türkiye çok çeşitli badireler atlattı. Türkiye dünya ile yarışabilir bir ülke haline geldi. Kasım 2019'da yapılacak hükümetin doğrudan doğruya vatandaşlar tarafından seçileceği önemli bir dönemece Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceği bir sürece giriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yerel genel seçimlerde referandumlarda nasıl bayrağı zirveye taşıdıysak yerel seçimlerde de bayrağı zirveye taşımak bizlerin en önemli görevi olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimi bu zirvenin son halkası olacaktır. İnanıyorum ki bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar bundan sonra da devam edecektir."
Kongrede AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de bir konuşma yaptı.
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