VAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Suriye'de okul sıralarında eğitim alması gereken çocukları ellerine silah tutuşturup, kurşunların önüne sürenler aynısını burada yapamamışlarsa bizim dikkatimiz ve dirayetimiz sayesindedir." dedi. Erdoğan, Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Van 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti. Salondaki partililerin "Dik dur eğilme" şeklindeki tezahüratlarına Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, beşer planında hiçbir insanın önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve sücudda eğildik." karşılığını verdi. Siirt'ten Vanlılara selam getirdiğini dile getiren Erdoğan, Siirt'te de muhteşem bir katılımın olduğunu bildirdi. Erdoğan, gecikmeli olarak Van'a geldiklerini belirterek, Vanlılardan haklarını helal etmelerini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Van teşkilatlarında vazife yapanlara şükranlarını sundu ve ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Van 16 Nisan halk oylamasında yüzde 43'lük 'evet' oranıyla maalesef beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki bizim Van'dan beklentimiz çok daha yüksekti. Türkiye için neler yaptığımızın, Van'a da hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizsiniz ama görüyorum ki 16 Nisan'dan sonra bugün Van bir başka. İşte bakın depremin ardından Van'a 30 bin konut inşa ederek altyapısıyla, üstyapısıyla, baştan sona tüm eksiklerini gidererek nasıl yeniden ayağa kaldırdığımızın en yakın şahidi sizlersiniz." Doğalgazı Edremit'e kadar getirdiklerini belirten Erdoğan, "Niye? Hans'ın, Helga'nın doğalgaz kullanmak hakkı da benim Edremit'teki kardeşimin doğalgaz kullanmak hakkı değil mi? Demek ki hiçbir ayrım yapmaksızın bu hassasiyeti gösteren biziz." ifadesini kullandı. Erdoğan, Erciş'e de doğalgaz götüreceklerini, doğalgazın Tuşpa'daki Kalecik deprem konutlarında halihazırda bulunduğunu, Akköprü deprem konutlarında da yakında kullanılmaya başlanacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Feki Teyran'ın, Seyyid Fehim Arvasi'nin, Mir Hasan-ı Veli'nin mirasına bizim sahip çıktığımızı en iyi sizler biliyorsunuz." dedi.

Bölge edebiyatının ve tasavvufunun sembol isimlerinin divanlarını ve eserlerini bastırarak ebedileştirdiklerini en iyi Vanlıların bildiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bölücü örgüt ve uzantısı olan yapılar çeşitli isimler, çeşitli kılıklar altında Van'ın adeta iliğini emerken biz hep Vanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık, onların dertlerine derman olduk. Terör örgütü çocuklarımızı sokaklarda bozuk para gibi harcamaya çalışırken biz sağladığımız eğitim, spor, kültür, sağlık hizmetleriyle gelecek kurmanın mücadelesini veriyorduk. İşte buyurun şu Nur Tatar Kapalı Spor Salonu bunun ispatı değil mi? Bizden önce böyle bir salon var mıydı?" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüğünü ve Van'a yakışan bir stadyumu da yapacaklarını belirterek, "Bugün Suriye'de okul sıralarında eğitim alması gereken çocukları ellerine silah tutuşturup, kurşunların önüne sürenler aynısını burada yapamamışlarsa bizim dikkatimiz ve dirayetimiz sayesindedir." ifadesini kullandı.

Beşyol Meydanı'nda 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan Vanlıların muhabbetini, sevgisini ve kadirşinaslığını asla unutmadıklarını vurgulayan ve "Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam, özüm, sözüm hep birdir, men bu yurda bağlıyam" sözlerini aktaran Erdoğan, "Özü, sözü bir olan Vanlı kardeşlerimizin bu yurda bağlılığı işte böyle türkülerle nakşedilmiştir. Terör örgütünün zulmünden kurtulmuş bir şehrin her alanda nasıl gelişebileceğinin, ticaretiyle, turizmiyle, sanayisiyle nasıl ayağa kalkabileceğinin en güzel örneği işte hepimizin gözü önündedir." dedi. Van'ın bir önceki yıl turizmde adeta patlama yaşadığına işaret eden Erdoğan, "Şimdi ben diyorum ki Van'ın parası olanları gelin Van'da otellerin sayısını artıralım." diye konuştu. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ankara'da görüştüklerini anımsatarak, görüşmelerinde Ruhani'nin "Biz Van'a turist gönderiyoruz." dediğini aktardı. Son 15 günde Van'a gelen turist sayısının 169 bine ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Bu bir şeyi gösteriyor, demek biz alt yapımızı yaparsak, biz hazırlığımızı yaparsak İran'dan Van'a, Ağrı'ya, Iğdır'a çok gelecek insan var. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç bize bir sıkıntı olduğunu, kendimizi Vanlı kardeşlerimize yeteri kadar anlatamadığımızı gösteriyor. İnşallah bu kongremizle birlikte Van'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Artık hep birlikte daha çok çalışacağız, Van'da çalmadık kapı bırakmayacağız." ifadesini kullandı.