HABER

AK Parti Van teşkilatından 'Engelsiz Kafe'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:31 | Son Güncelleme

AK Parti Van il teşkilatı ve milletvekilleri, İpekyolu Belediyesi tarafından açılan, engellilerin istihdam edildiği 'Engelsiz Kafe' ve 'İpek Satış Mağazası'nı ziyaret etti.

AK Parti Van teşkilatından 'Engelsiz Kafe'ye ziyaret

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- AK Parti Van il teşkilatı ve milletvekilleri, İpekyolu Belediyesi tarafından açılan, engellilerin istihdam edildiği 'Engelsiz Kafe' ve 'İpek Satış Mağazası'nı ziyaret etti.
'Engelsiz Kafe' ve 'İpek Satış Mağazası'nı ziyarete AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ile teşkilat mensupları katıldı. Ziyaret kapsamında İpekyolu Belediyesi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Cemil Öztürk ile AK Partililer ve belediye çalışanları, kafede kahvaltı yaptı. İpekyolu Belediyesi tarafından belediye binasının alt katında geçen 14 Mayıs'ta açılan 'Engelsiz Kafe' ve 'İpek Satış Mağazası'nda 20 engelli istihdam ediliyor. Kafede sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra tost, kek, pasta, kurabiye ve kahvaltı çeşitleri satılıyor. Kafede ayrıca engelliler tarafından yapılan tasarımlar, ürünler, el işi tablolar satışa sunuluyor.
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, her insanın birer engelli adayı olduğunu belirterek, "2017 yılının başından itibaren kayyum belediyelerimizin Van'da çok aktif ve yoğun çalışmalarını izliyoruz. Gerek asfalt çalışmaları gerek altyapı, üstyapı çalışmaları devam ediyor. Akabinde burada çok farklı, anlamlı bir mekan dizayn edilmiş. Burası engelli kardeşlerimizin açmış olduğu bir kafe. Bu kafede engelli kardeşlerimiz kendileri de istihdam edilirken diğer taraftan da kendi el becerileriyle, hünerleriyle kafeterya açmışlar. Bu kafeteryada değerli milletvekillerimizle beraber, kaymakamımız ile beraber İpekyolu Belediyesi'nin organizatörlüğünde, finansör desteğiyle kardeşlerimiz burada istihdam edilmekte. Her insan engelli adayıdır. Engelliler bizim hayatımızın bir parçasıdır. Asla bu gözardı edilemez. Onun için bu kafede olmaktan çok büyük bir keyif aldık. Onlarla olan gönül bağımız asla kopmayacak. Sık sık bu kafeyi ziyaret edeceğiz. Vanlıların da bu kafeye gelmesini arzu ediyoruz. Ayrıca bu kafede üretilen ürünler Türkiye'nin birçok yerine, özellikle bürokratik kesime hediye olarak dağıtılacaktır. Vanlı kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin buraya uğrayıp, engelli kardeşlerimizin ürettiği hediye niteliğinde dostlarıyla paylaşmasını arzu ediyorum" dedi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de AK Parti il yönetimine ve milletvekillerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Van'da engellerin hep beraber aşılması için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

AK Parti Van teşkilatından 'Engelsiz Kafe'ye ziyaretAK Parti Van teşkilatından 'Engelsiz Kafe'ye ziyaretAK Parti Van teşkilatından 'Engelsiz Kafe'ye ziyaretAK Parti Van teşkilatından 'Engelsiz Kafe'ye ziyaret

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
İHH Başkanı Yıldırım: Bağışlanan kurbanlıkları Suriye halkına ulaştıracağızİHH Başkanı Yıldırım: Bağışlanan kurbanlıkları Suriye halkına ulaştıracağız
1100 kiloluk 'Kral'ı alana, 130 kiloluk koyun hediye1100 kiloluk 'Kral'ı alana, 130 kiloluk koyun hediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Kalp masajıyla hayata döndü!

Kalp masajıyla hayata döndü!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.