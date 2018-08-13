AK Parti Van teşkilatından 'Engelsiz Kafe'ye ziyaret

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- AK Parti Van il teşkilatı ve milletvekilleri, İpekyolu Belediyesi tarafından açılan, engellilerin istihdam edildiği 'Engelsiz Kafe' ve 'İpek Satış Mağazası'nı ziyaret etti.

'Engelsiz Kafe' ve 'İpek Satış Mağazası'nı ziyarete AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ile teşkilat mensupları katıldı. Ziyaret kapsamında İpekyolu Belediyesi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Cemil Öztürk ile AK Partililer ve belediye çalışanları, kafede kahvaltı yaptı. İpekyolu Belediyesi tarafından belediye binasının alt katında geçen 14 Mayıs'ta açılan 'Engelsiz Kafe' ve 'İpek Satış Mağazası'nda 20 engelli istihdam ediliyor. Kafede sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra tost, kek, pasta, kurabiye ve kahvaltı çeşitleri satılıyor. Kafede ayrıca engelliler tarafından yapılan tasarımlar, ürünler, el işi tablolar satışa sunuluyor.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, her insanın birer engelli adayı olduğunu belirterek, "2017 yılının başından itibaren kayyum belediyelerimizin Van'da çok aktif ve yoğun çalışmalarını izliyoruz. Gerek asfalt çalışmaları gerek altyapı, üstyapı çalışmaları devam ediyor. Akabinde burada çok farklı, anlamlı bir mekan dizayn edilmiş. Burası engelli kardeşlerimizin açmış olduğu bir kafe. Bu kafede engelli kardeşlerimiz kendileri de istihdam edilirken diğer taraftan da kendi el becerileriyle, hünerleriyle kafeterya açmışlar. Bu kafeteryada değerli milletvekillerimizle beraber, kaymakamımız ile beraber İpekyolu Belediyesi'nin organizatörlüğünde, finansör desteğiyle kardeşlerimiz burada istihdam edilmekte. Her insan engelli adayıdır. Engelliler bizim hayatımızın bir parçasıdır. Asla bu gözardı edilemez. Onun için bu kafede olmaktan çok büyük bir keyif aldık. Onlarla olan gönül bağımız asla kopmayacak. Sık sık bu kafeyi ziyaret edeceğiz. Vanlıların da bu kafeye gelmesini arzu ediyoruz. Ayrıca bu kafede üretilen ürünler Türkiye'nin birçok yerine, özellikle bürokratik kesime hediye olarak dağıtılacaktır. Vanlı kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin buraya uğrayıp, engelli kardeşlerimizin ürettiği hediye niteliğinde dostlarıyla paylaşmasını arzu ediyorum" dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de AK Parti il yönetimine ve milletvekillerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Van'da engellerin hep beraber aşılması için daha çok çalışacaklarını ifade etti.