Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

CHP'de İstanbul için Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu isimlerinin konuşulduğunu belirten Selvi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen İlhan Kesici’nin de İstanbul için konuşulduğunu aktardı. AK Parti'de İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım'ın isminin açık ara önde olduğunu yazan Selvi, mevcut İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’la birlikte ilçe belediye başkanlarından bazılarının ismi de büyükşehir için konuşulduğunu belirtti.

Ankara için de bazı bakanların üzerinde durulduğunu aktaran Selvi, Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Soylu konuşulan isimler arasında yer aldığını belirterek, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"ANKARA’DA GÜÇLÜ İSİMLER



CHP’de ise Mansur Yavaş ismi yine gündemde. Kılıçdaroğlu da görüşmeye devam ettiklerini doğruladı. Ancak Levent Gök ve Muharrem İnce de önemli isimler. Levent Gök, ”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sorumluluk almaya hazırım” dedi.

İstanbul ve Ankara seçimleri AK Parti ile CHP arasında geçecek. İstanbul’da son gelen anket AK Parti’yi rahatlattı. Şimdilik sadece bunu söyleyebilirim. İstanbul’da HDP kilit parti konumunda. HDP’nin oyunun ne kadarı CHP’ye gidecek, AK Parti ne kadarını alabilecek? Saadet Partisi şimdiye kadar AK Parti açısından önemliydi ama bu seçimde CHP’nin de ilgi alanında. Ankara’da MHP, kilit parti olma özelliğini koruyor. Tabii bir de İYİ Parti faktörü var. Meral Akşener’in ilk seçim sınavı olacak.

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