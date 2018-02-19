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AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Milli Mutabakat'ın oyu kaç?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 07:54 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Milli mutabakatın bugün Türkiye'deki oyu yüzde 65'tir. Dolayısıyla bugün, milletimizin birliğine kast edenlerle omuz omuza olanların seçimlerde hüsrana uğrayacağını görmüş bulunmaktayız." dedi.

Partisinin Sultangazi İlçe Başkanlığınca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde düzenlenen üye katılım programında konuşan Adan, Türkiye'nin kendisine yönelik terörist tehditleri her yerde giderecek güçte olduğunu belirterek, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bırakın Diyarbakır'ı, Afrin'de eşkıyanın başına çakıyoruz mermiyi." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN BİR BERABERLİK KURDUK"

MHP'nin AK Parti ile kurduğu milli mutabakatın bir menfaat ilişkisi olmadığını vurgulayan Adan, "Genel başkanımıza 'Bakanlık mı istiyorsunuz?' diye sorduklarında, 'Bu iğrenç bir iftiradır' dedi. 'MHP, menfaat saikiyle bu mutabakatı düşünüyor' diyen siyaset esnaflarına bütün yetkili kurumlarımız en asil cevabı verdi. Biz, Türkiye için bir beraberlik kurduk." ifadelerini kullandı.

"ELBETTE DEVLETİN YANINDA YER ALACAKTIK"

Celal Adan, "15 Temmuz'da polisin askeri, askerin polisi vurduğu, Meclisin bombalandığı, köprülerin tutulduğu, Türkiye'nin çökertilmek istendiği bir süreçte, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde PKK terör örgütünün ABD destekli ihanetinin devam ettiği bir sırada elbette milletin seçtiği iktidarın yanında yer alacaktık, elbette devletin yanında yer alacaktık." diye konuştu.

"MİLLİ MUTABAKATIN BUGÜN OYU YÜZDE 65'TİR"

Adan, sözlerini, "Mili mutabakatın bugün Türkiye'deki oyu yüzde 65'tir. Dolayısıyla bugün, milletimizin birliğine kast edenlerle omuz omuza olanların seçimlerde hüsrana uğrayacağını görmüş bulunmaktayız." diye tamamladı. Program, partiye katılan üyelere rozet takılmasıyla sona erdi.

AA

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AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Milli Mutabakat'ın oyu kaç?

AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Milli Mutabakat'ın oyu kaç?

Okuyucu Yorumları 13 yorum
siz devletin yanında değil akp nin yanında yer aldınız. sahi ne kullaniyorsunuz sayın adan yine uçmuşsunuz
mhpde üfürmeye başladı.mhpnin oy oranı % 3ile 4 akpnin oy oranı %38 ile 40 herzaman seçim yaklaşırken akp %70 veya 65 oy alacaz diyorlardı şimdi o üfürmeye mhpde katıldı.toplam oy oranları % 45 geçmeyecek aşağıda düşebilir.iyi parti mhpyi silecek.
müslüman ve türk ittifakı vs chp ve hdp kardeşler
sözüyün arkasında durmayana oy verilmez. hesap soracaktın noldu. sizi kandırdılar. sizde milleti kandırdınız..sizden birşey olmaz
SAYIN CELAL ADAN BEY SİZ ŞU ANDA MHP OLARAK İKTİDARIN YANINDA OLACAĞIZ NEDEN ÜLKE İÇİN DEVLET İÇİN DİYORSUNUZ DOĞRUDUR AMA BİR SORUM OLACAK GAYET SAMİMİ CEVAP İSTİYORUM DÜN YANİ İKTİDARI YERDEN YERE VURURKEN ACABA SİZ NEYİN YANINDAYDINIZ SAMİMİ OLUN LÜTFEN DÜN DÜNDÜR BUGÜN BUGÜNDÜR MÜ YAPTIĞINIZ POLİTİKA TUTARLI DEĞİL Mİ
Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş.....
akp, mhp ile değil Bahçeli ile koalisyon yapmıştır. emin olun artısından çok eksisi olur.
ırkçılık ve hırsızlık TESCİLLENMİŞ oldu
Allah fakir fukaranın,torpili olmayanın yardımcısı olsun.
bunlar bu ülkenin tek sahipleri kendilerini görüyorlar herkesi yok görüyorlar ülkeyi yönetecek her insanı ya terörist yada hain ilan ediyorlar ülkeyi soktukları hale bakın
NE ZAMAN MİLLİ OLDU BU ZINDIKLAR,BOP'UN KÖLELERİ İSRAİL UŞAKLARI.BAŞTAKI NEMRUT MÜSLÜMAN KILIĞINDA DİN İSTİSMARCISI MASONLARIN UŞAĞI
Sahi ne kullanıyorsunuz sayın adan yine uçmuşsunuz. Bize söyleyin de bizde rüyalar aleminde dolaşalım.
kurtlar vadisi bitti..yerine çakallar vadisi geldi..çakallara destek bakalım kimler verecek
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