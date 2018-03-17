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AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 10:43 | Son Güncelleme

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan’a konuşan MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketleri açıkladı.

Ahmet Takan, Kulat'ın, "Şu anda AKP yüzde 40 bandında kararsızlar hariç. MHP de yüzde 7 bandında" dediğini aktararak, "50 artı 1 nasıl olacak peki?" diye sordu. Takan'ın "Kim kime küsmüş?.. Bundan sonra kim kime küser?.." başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Saraycılarla, MHP'cilere kulak verirseniz, ittifak kayığını uzay mekiği gibi uçuruyorlar. "Ver kavurmayı gör savurmayı" dercesine sallıyorlar da sallıyorlar!.. Aman Allah'ım... Ne rakamlar... Teyyo Pehlivan misali... "Ee, gidin o zaman hemen erken seçime. Ne duruyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz?" Hemen cevabı yapıştırıyorlar; "Hele Afrin bir netleşsin." Söyleyemiyorlar; netleşmesini beklediklerinin sadece Afrin'den ibaret olmadığını... Nisan ayında ABD'deki o davanın kararını beklediklerini...

"İTTİFAKIN GÖTÜRDÜKLERİ"

Sürekli saha çalışmaları ve anketler yapan MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat'a son anketleri soruyorum. "Şu anda AKP yüzde 40 bandında kararsızlar hariç. MHP de yüzde 7 bandında" diyor. 50 artı 1 nasıl olacak peki?.. Mehmet Ali Kulat, ittifakın götürdüklerine dikkat çekiyor;

"Referandum sürecinde de buna yakındı AKP, biraz daha yüksekti, sadece MHP'den yüzde 3 gelmişti ama o zaman Güneydoğu'dan ilave oy geliyordu. 2-3 puan ilave oy gelmişti. Şu anda Güneydoğu'dan oy gelişi sıfırlandı. Şöyle sıfırlandı; AKP'nin bölgede bir çekirdek oyu var ondan bahsetmiyorum. HDP'nin bir çekirdek oyu var ondan bahsetmiyoruz. Sadece Güneydoğu'dan değil Kürt seçmenden yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan Kürt seçmenden de bahsediyoruz. Bu Kürt seçmenin şu anda çekirdek yani Ak Parti'leşmiş baştan itibaren fasılasız Ak Parti'ye oy veren seçmeni hariç Ak Parti'ye oy verme noktasında bir düşüş görüyoruz. Bundan dolayı dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı Urfa'ya gitti -ben de gittim- yani büyük kalabalıklar var vs. Ayrı mesele ama devlet erki ile hareket ettiğinizde gelirler yani. Çünkü, karşınızdaki kişi AKP Genel Başkanı olmasının ötesinde Cumhurbaşkanı. Doğal olarak insanların gelmesi anlaşılabilir. Ancak oy verme boyutuna geldiğinizde, biz bölgede çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda referandumda gelen ilave 2 puanın gelmediğini görüyoruz. Sadece Güneydoğu'da değil Türkiye genelinde Kürt seçmenden... Peki, bu Kürt seçmenin oy vermemesinde etkin roller neler? Yani daha önce verirken hatta referandumda bile vermişken şimdi niye vermiyor boyutuna baktığınızda, küçük bir kısmı bu Barzani ile yaşanan sorunlar, Kuzey Irak'la yaşanan sorunlar ki, şu anda çözülmüş gibi görünse bile bir kırılma oluşturmuş. Ama Afrin operasyonu Ak Parti'nin kullandığı aşırı milliyetçi dil MHP ile özdeşleşmesi de 1-2 puanlık bir kırılmaya neden oluyor şu anda. Ve Ak Parti bölgede bunu anlatamıyor. Yani Cumhurbaşkanı bizzat olaya kendi müdahil olmak durumunda. İşte şimdi de Diyarbakır'a gidiyor. İkincisi HÜDAPAR seçmeni orada önemli bir sayısal veri anlamında değil ama etki anlamında ciddi bir etkiye sahip. HÜDAPAR seçmeni de şu anda Ak Parti'nin yanında değil. Referandumda bunlar canla başla Ak Parti'nin yanındalardı."

"SÜRPRİZLERE AÇIK OLMANIZI ÖNERİRİM"

MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Kulat'ın anlattıkları, işin sadece bir boyutu. Ankara'da çanak antenler Rusya'ya değil ABD'ye çevrilmiş durumda. Sarayda, Cumhurbaşkanlığının yeniden alınabilmesi adına her türlü taktiksel süreç takip ediliyor. O, vizyonda izlediğiniz, kapışmaların, atışmaların, kopmaların, birleşme ve/veya aday birleşmelerin, krizlerin bilmediğiniz akılları durduracak, küçük dilinizi yutturacak perde arkası yönleri var. Kapı arkalarında, alt ve üst kanallardan öyle temaslar yürütülüyor ki, şuraya 2 örnek versem, kendinizi, Türk filmlerinde zengin gazinocunun hoppa züppe çocuğu tarafından aldatılan gecekondunun fakir kızı gibi hissedersiniz. Dağılır, hıçkırıklara boğulup kendinizi yatağa atarsınız. Kilitlediğiniz odanızın kapısını "ne oldu?" diye yumruklayan anacığınıza bile cevap vermezsiniz. Benim de başıma yeni işler açılabilir!.. Siz, en iyisi mi, sabırlı ama temkinli olun. Bekleyin de görün... Her zamanki gibi sürprizlere de açık olmanızı öneririm. Burası Türkiye!..

Ha, bir de... Siyaset sadece Ankara'da yapılmıyor. Siyaset baronları, İstanbul'da yeni filmler hazırlıyor!.."

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Haber başlığı gayri milli şer ittifakının ağzına bal sürmek ve teselli vermek için atılmış.bunun neresi şok?milli ittifak Akp%40 Mhp%7 diyor kararsızlar dağıtılmadan ki hali.dağıt %15 kararsızları başkanlık alınıyor.
Kararsızlar hariç % 40+7 çıkan bir sonuç kararsızların dağıtılması sonrasında % 51 geçer tabiki. Kararsızların ciddi oranlarda olduğu Ülkemizde bunu anlayamamak için ya hesap bilmemek lazım ya Türk siyasi yapısını bilmemek ya da art niyetli başka hesap içinde olmak lazım. Bu hesabınız bile bu seçimin ilk turda biteceğini gösteriyor.
Biri birlerine geçmişte büyük hakaretler yapan bu iki liderin koalisyonunda çok büyük bizans oyunu dönüyor kanaatindeyim. Taban da bunu biliyor. Liderler kafalarını kuma gömüp, gerçekten kaçıyor. O yüzden bu koalisyon seçime kadar bile YÜ_RÜ_MEEEZ. Bitti.
Her seçim döneminde aynı balon.sallayan sallayan sonuç değişmedi her zaman
%26 CHP %14 İYİ PARTİ %13%
demek oluyorki cumhur ittifaki minumum % 57 yi rahat asacak.bu malaklarda kendilerini bi daha alkole teslim edecek yazik yav:))beyinlerine raki kacmis ayik olamiyolar bi türlü..
Böyle bir iktidar partisine hala %40 oy veriyorlarsa vay benim ülkem vay... Hele bu iktidara her konuda yalamalık yapan bir MHP'ye hala %7 oy veriyorlarsa vay benim insanıma vay... Suriyede 7 yıldır çomak soka soka, teröristleri eğit donat yaparak burnumuzu boka sokmuş, iki milyon üniversite mezunu genç işsiz ve evlenemiyorken, emekliler ikinci bir iş ararken hala bunlara oy veriyorsa hiç de acımam artık valla.... Kendileri bilir...
Geri kalan yüzdeleride açıklasaydın.... kim neredeymiş bir görseydik Sizler Mhp yi baraj altına düşürüp ahkam keserken Mhp li üyelerden istifa eden 5000 üye 450.000 üyeli Mhp nin yüzde 1 i eder.Buda demektirki asıl hedef ABD destekli İyi partinin amacı Erdoğan a desteği azaltmak.ve ittifakı bölmektir.Neden Chp den Muharrem ince de bir yan parti kursaydı.Eminim Kılıçdaroğlundan daha fazla oy alırdı ama Bu Erdoğana fayda sağlar amaç sağı parçalamak Abdullah Gül ün isminin bu kadar gündemde olmasıda hep bu sebepten Saygıdeğer Vatanını seven Milletimiz bu oyunu iyi görün Erdoğana sahip çıkın...
yahu bu kadar yanlı yandaş olunur mu.verileri siz söylüyorsunuz AKP %40 MHP %7 kararsızlar hariç.sonrada anket şoku başlığını atıyorsunuz. toplam %47 olduğunu göre göre..
seçime üç ay kala yeni bi ülke krizi patlatırlar kasıtlı medya ile de verirler gazı halk zaten hazır gaza gelmeye vatan millet sakarya olur. seçim biter halk sefalete devam
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