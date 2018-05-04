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AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı tarafından YSK'ye teslim edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:00 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı tarafından YSK'ye teslim edildi.


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