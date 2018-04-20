Ak Parti vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

Bir dönem Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerinde bulunup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının metin yazarlığını da yapan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ak Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde aday olacak milletvekillerine tavsiyelerde bulundu.

Aydın Ünal, "Aday adaylarına tavsiyeler…" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında milletvekili adaylarına, "Varsa lüks araçlarınızı gözlerden kaçırın; halktan biri gibi görüneceğim diye hurda araçlara da binmeyin", "herkesin görebileceği yerlerde simit yemek sizi hedefe taşımada etkili olabilir.", "seçilinceye kadar halkın her türlü nazına, niyazına tahammül edin" şeklinde tavsiyelerini sıraladı.

Ünal'ın yazısı şöyle:



4 Haziran’da seçim var. Hayırlı olsun. siyasete girecek aday adaylarının yürekleri çoktan kıpır kıpır etmeye başladı. İşin teori ve pratiğinde az da olsa tecrübe edinmiş bir siyasetçi olarak her biri birer külçe altın değerindeki tavsiyelerimi aday adaylarıyla paylaşmayı mesuliyet addettim. Buyurunuz: