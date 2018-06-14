İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalovalı çiftçilere son 16 yılda 50 milyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirterek, "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçilerimiz ağlıyor, çiftçilerimize bir şey yok' diyor. Bilmiyorsan Maliye'ye bir müracaat et, sor. Bizim maliyecilerimiz yalan söylemez, bizimkiler sağlamdır, senin gibi değil." dedi. Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti Yalova Mitingi'nde, TOKİ vasıtasıyla Yalova'da bin 410 konut projesini hayata geçirdiklerini, ülkenin en çok göç alan şehirlerinden olan Yalova'yı yeni TOKİ projeleriyle desteklemeye devam edeceklerini, 2002 yılına kadar 25 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, 16 senede buna 55 kilometre bölünmüş yol daha ilave ettiklerini anlattı. Toplam maliyeti 240 milyon lira olan Yalova-Çınarcık-Armutlu yolunun yapımının sürdüğünü, projedeki 3 adet tek tüp tünelde çalışmaların devam ettiğini anımsatan Erdoğan, projenin tamamının 2021 yılında hizmete gireceğini, İstanbul-İzmir otoyolunun da aynı zamanda Yalova projesi olduğunu belirterek, şöyle devam eti:

"Bu otoyolla Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir'i birbirine bağlıyoruz. İzmit Körfezi'ni geçen Osman Gazi Köprüsü ile birlikte, Yalova il sınırlarındaki Altınova-Gemlik ve Altınova-Gebze arasını trafiğe açtık. Osman Gazi Köprüsü aynı zamanda Yalova'nın değil mi? Ne çileler çektiniz değil mi? Osman Gazi'yi yaptık, anında Yalova'ya. Ama Bay Kemal de oradan geçiyor biliyorsunuz. Ama o köprü istemiyor. Ben de diyorum istemiyorsan arabalıyla devam et. Ne yapalım bunlar hiçbir hayırlı yatırıma 'evet' demezler. 'Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Turgut Bey yaptı, üçüncüyü de Erdoğan yaptı, dördüncüyü de ben yaparım' diyor. Yap. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Niye? Adam dersini çalışmamış. Bu bir heyecan işi. Bu aşk ister, aşk. Arkadaş iş yapacaksın iş. Öyle durup dururken bu iş olmuyor. Türkiye'nin otoyollar üzerindeki en uzun tüneli unvanına sahip Orhan Gazi Tüneli'ni de 6 viyadük ve diğer yapılarını tamamlayarak hizmete sunduk. Dün Trabzon ve Rize'deydim. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Dünyanın en uzun ikinci tüneli. Burası kışın trafiğe kapalıydı ama şimdi hallettik."

Yalova'ya yat limanı kazandırdıklarını, Armutlu iskelesini onardıklarını, balıkçı barınağı yaptıklarını aktaran Erdoğan, içme suyu problemini çözdüklerini, Armutlu Sarp Dere Barajı'nı hizmete aldıklarını, arazi sulamasını sağlayacak Armutlu Yumru Dere Barajı'nın inşaatının da kısa sürede biteceğini kaydetti. Son 16 yılda tamamladıkları sulama tesisleriyle 7 dekar araziyi sulamaya açtıklarını, proje çalışması devam eden 6 sulama tesisiyle Yalova'da 35 bin dekar arazinin daha sulanacağını ifade eden Erdoğan, Yalovalı çiftçilere son 16 yılda 50 milyon lira tarımsal destek verdiklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Ama Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçilerimiz ağlıyor, çiftçilerimize bir şey yok' diyor. Bilmiyorsan Maliye'ye bir müracaat et, sor. Bizim maliyecilerimiz yalan söylemez, bizimkiler sağlamdır, senin gibi değil. 2002'den bugüne, toplam 21 bin Yalovalı vatandaşımızı, İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yaptık. Yalova'ya 16 yılda verdiğimiz 338 trilyon (milyon) lira tutarındaki teşviklerden 189 bin işveren ve sigortalımız faydalandı. Yalova'da 2002 yılına kadar kurulu organize sanayi bölgesi bulunmazken, bugün kurulan ve projesi devam eden 6 organize sanayi bölgesi bulunuyor. 2002 yılına kadar tamamlanmış sanayi sitesi yokken, bugün Yalova Konfeksiyoncular Sitesi'nde üretim yapılıyor. Yalova'da 3 Ar-Ge merkezi kurduk. Burası, konumu çok önemli, doğal zenginlikleri çok fazla, ama yüz ölçümü küçük bir ilimiz. Bunun için Yalova'da katma değeri yüksek projelere önem ve öncelik verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin yat ve gemi üretiminde ve ihracatında önemli bir paya sahip Yalova'yı bu yönde inşallah geliştireceğiz. Yüksek teknolojiye dayalı üretim dallarını teşvik ederek, Yalova'nın güzelliklerini bozmadan, refahının artmasını sağlayabileceğimize inanıyorum."