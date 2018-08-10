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AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:07 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi: - "Derdimiz 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde hem daha üst başarıyı yakalamak hem de güzel hizmetler sunmak"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, "Derdimiz 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde hem daha üst başarıyı yakalamak hem de güzel hizmetler sunmak." dedi.

Geldi, partisinin Bolu İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, 24 Haziran seçimlerini değerlendirmek üzere her bölgede istişare toplantıları düzenlediklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bu seçimin değerlendirmesini yapmak istediklerini belirten Geldi, şöyle konuştu:

"Derdimiz 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde hem daha üst başarıyı yakalamak hem de güzel hizmetler sunmak. Bununla ilgili hedef ve projeleri alıp dinlemek, daha güzel nasıl yönetebiliriz ve cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonra yeni Türkiye'de 'belediyeler olarak neleri daha güzel yaparız' diye müzakere edeceğiz. Bu konularla ilgili yapacağımız altyapı çalışmaları için istişarede bulunmak üzere bir araya geliyoruz."

Geldi, toplantıya katılan tüm partililerle birebir görüştüklerini sözlerine ekledi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, il ve ilçe yönetimleri ile, ilçe belediye başkanları katıldı.

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