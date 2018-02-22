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AK Parti'yi karıştıracak iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 11:42 | Son Güncelleme

Afrin'deki operasyonun başarıya ulaşması için Esad ile görüşülmesi gerektiğini düşünenler ile görüşülmesin diyenler AK Parti'de fikir ayrılığına düştü. AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, “Esed’in masası mı, maşaları mı? Ayak oyunlarıyla mesaj mı?” başlıklı yazısında “Şimdi bu Esed’i içimizden birileri ısrarla Türkiye’ye dayatmaya çalışıyor” dedi

AK Parti'yi karıştıracak iddia!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, siyasette bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Operasyonu destekleyen siyasi yapılar, operasyonun başarıya ulaşması için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşülmesi gerektiğini söylediler.

Bu öneriye AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ’dan destek geldi. Özdağ katıldığı televizyon programında Esad’la görüşülmenin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Olağanüstü şartlar gerektirdiğinde Şam'la belli temaslar kurulabilir" dedi. AK Parti içinde ise Esad’la görüşülmesin diyenlerin sayısı oldukça fazla.

"TÜRKİYE'NİN ÖZGÜVENİNİ YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesindeki köşesinde bu tartışmaya dahil oldu. Metiner “Esed’in masası mı, maşaları mı? Ayak oyunlarıyla mesaj mı?” başlıklı yazısında “Şimdi bu Esed’i içimizden birileri ısrarla Türkiye’ye dayatmaya çalışıyor” dedi.

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Metiner yazısını şöyle sürdürdü:

“’Esedçi lobi’ veya ‘Esed’in maşaları’ Afrin operasyonuyla birlikte sahaya çok süratli girdi.

Bir yanda Erdoğan liderliğindeki Türkiye’yi Esed’le masaya oturtmaya çalışıyor, öbür yanda askeri ve diplomatik gücünü tüm dünyaya gösteren Türkiye’nin özgüvenini yıkmaya çalışıyorlar.

‘Esedsiz olmaz!’ çığırtkanlığı yapanların başında pek tabii Kılıçdaroğlu CHP’si geliyor.

Türkiye’nin son derece başarılı bir diplomatik atakla Esed’i ayakta tutan Rusya ve İran ile geliştirdiği işbirliğine dayalı denklem, askeri alanda da başarılı bir biçimde sahaya yansımış iken Baasçı lobinin ‘Esed’le masaya oturmadan olmaz!’ diye tutturması tesadüfi değildir.

Bunun nasıl bir ideolojik ve siyasi yoldaşlık ilişkisi olduğuna değinmeyeceğim. Zira malumun ilanı olur bu.”

“İÇİMDEKİ KİMİ DOSTLARIMIZADIR…

Metiner, parti içindeki tartışmaya şöyle değindi:

“Benim asıl kırgınlığım bu ‘Baasçı lobi’ye değil; onların tezlerini farklı cümlelerle ve güya farklı hissiyatla bizim mahalleye taşıyan içimizdeki kimi dostlarımızadır.

Bu dayatmacı söylem üzerinden Erdoğan liderliğindeki Türkiye’ye ve doğrudan Erdoğan liderliğindeki AK Parti anlayışına ve hissiyatına nasıl bir tuzak kurulduğunu fark edemeyenlerin “yüksek siyaset” pozlarıyla akıl vermeleri ayrıca üzüntü vericidir.

Liderimizin/Cumhurbaşkanı’mızın bu konudaki görüşü hiçbir kafa karışıklığına mahal bırakmayacak kadar açık ve kesin iken, hiçbir AK Parti’linin başka bir görüş serdederek surlarımızda gedik açmaya çalışanlara malzeme vermemesi gerekiyor.”

“ŞAMAR GİBİ SAVUNANLARIN SURATINA İNDİRİR”

Metiner, yazısında ayrıca “Her AK davanın neferi, lideri tarafından ortaya konulan bu son derece haklı, ilkeli, ahlaklı ve gerçekçi görüşü aslanlar gibi savunur ve Esed maşalarının dayatmalarındaki ilkesizliği ve ahlaksızlığı da bir şamar gibi savunanların suratına indirir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Esad

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Reisiniz ne derse o olur bunların düşünme kabiliyeti varmıydı ?
Böyle konularda AKP nin endişelenmesine gerek yok artık çünkü MHP var en doğru kararı verir ve uygular Çünkü bu memleketi karşılıksız seven bir tek MHP kaldı
FETO PKK PYD BARZANI SALİH MUSLIM ILE ORTAKLIKTAN IHANETİ BELGELİ TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPA DOSTU HAÇLI KALINTILARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
DAHA ÇOK KARİSİCAKSİNİZ ÇOK BEDEL ODET TİTİZ BU MİLLETE SİZDE ODIYECEKSINIZ BAKALIM BU AFRİN DEN NE KADAR OY ALICAKSINIZ
Karışacağı kaldım şimdiden 3 veya 4 partiyle iltifat için uğraşıyor neden nereye
mehmet metiner denilen şahıs yıllarca zaman gazetesinde yazı yazmış fettullah gülen hoca efendi şakşakcılığı yapmış bir şahısdır..araştırın bakın..recep tayyip erdoğan şakşakcılığı yapıyor şuan koltuk sağlamlaştırmakiçin galiba..geçmişteki yazılarına iyi bakın..tutturduğu doğru bildiği olay yoktur..kültür ve bilgi seviyesini de katıldığı programlarda bariz bir sekilde belli eden bir sahıs..zaman gazetesi haber servsi sorumlusudur ayrıca
mehmet metiner denilen şahıs yıllarca zaman gazetesinde yazı yazmış fettullah gülen hoca efendi şakşakcılığı yapmış bir şahısdır..araştırın bakın..recep tayyip erdoğan şakşakcılığı yapıyor şuan koltuk sağlamlaştırmakiçin galiba..geçmişteki yazılarına iyi bakın..tutturduğu doğru bildiği olay yoktur..kültür ve bilgi seviyesini de katıldığı programlarda bariz bir sekilde belli eden bir sahıs..
metıner kadar karakter yoksunu bu. dunyada yoktur feto bokunu eskıden yıyenlerjn basında gelıyr
Cumhur başkanı Erdoğanı etrafındaki yanlış kişiler bilerek yanlış yapması yönünde yönlendiriyorlar.
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