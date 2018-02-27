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AK Parti'yi karıştıracak 'Süleyman Soylu' iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 13:49 | Son Güncelleme

Abdullah Gül'ün eski danışmanlarından, Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “veda konuşması” olarak nitelendirilen açıklamasının arkasındaki iddiaları yazdı. Takan yazısında Soylu'nun Berat Albayrak'la kavga ettiğini ileri sürdü.

Takan yazısında Soylu’nun kabine revizyonunda koltuğunu kaybedecek isimler arasında geçtiğini ileri sürdü. “Kabine revizyonu an meselesi de gideceğini anlayan Soylu onun için mi bu çıkışı yaptı? Kâhin değilim!.. En iyisi mi ben o veda konuşmasının perde arkasını sizlere aktarayım da kararınızı ona göre verin...” diyen Takan kulislerde konuşulan iddiaları şöyle aktardı:

İKİ BAKAN ARASINDAKİ KAVGA

“Hani o gazetelerde çıkan, ‘Erdoğan'ın katılacağı bir grup toplantısı öncesinde Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın danışmanları arasında yer tutma kavgası yaşandı. Soylu'nun danışmanını fırçalayan Kaya, danışmanı kaldırıp yerine kendi oturdu’ haberleri var ya... Sadece işin magazin bölümü. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu, Kaya'yı telefonla arar ve der ki, ‘Sayın Bakan, Afrin konusunda yaptığınız açıklamalar bizi sıkıntıya sokuyor. Bir daha bu konuda açıklama yapmayın.’ Bakan Kaya sorar; ‘Neden, buna siz mi karar vereceksiniz.’ Süleyman Soylu hiddetlenir; ‘Yaptığınız yerli yersiz açıklamalar bizi zora sokuyor, boşa düşürüyor. Kamuoyunda çelişkilere sebep oluyor. Bu işin sahibi benim. Cumhurbaşkanı açıklama yapar, Başbakan açıklama yapar, ben yaparım. Size ne oluyor? Sizin yetki ve sorumluluk alanınızda değil’ diye karşılık verir. Telefonda iki Bakan arasındaki kapışma tatsız bir şekilde sona erer.”

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“BERAT ALBAYRAK BAŞLAR SAYDIRMAYA”

Takan, iki bakan arasındaki kavganın devamına dair iddiaları şu ifadelerle anlattı:

“Süleyman Soylu'nun bu hareketine çok sinirlenen ve içerleyen Fatma Betül Sayan Kaya, aralarındaki çok özel hukuka güvenerek rahatsızlığını ve de telefon görüşmesini damat Enerji Bakanı Berat Albayrak'a aynen iletir. Damat Bey de duruma çok öfkelenir. Bir gün, Süleyman Soylu'nun telefonu çalar, karşısındaki Berat Albayrak başlar saydırmaya... Hesap sorar bir tavır içinde, Süleyman Soylu'ya o sözleri söyleyip söylemediğini sorgular... Bakan Soylu ‘Evet söyledim. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanı'yım. Benim sorumluluk saham’ der. Albayrak, ‘sizin haddinize mi’ diye sert bir karşılık verir. Soylu, kısa bir savunmanın ardından, ‘benim haddime, peki sizin ne haddinize’ diye karşı çıkış yapınca telefon görüşmesi sert bir kavgayla sona erer. Süleyman Soylu bu görüşmenin ardından sarayın yolunu tutar, olup bitenleri R. Erdoğan'a aktarır. AKP Genel Başkanı R. Erdoğan, pek umursamaz bir tavır içinde ‘ilgilenirim’ diyip Soylu'yu gönderir. Soylu ‘ilgilenilmesini’ bekleer durur!..”

“İSTİFA MEKTUBUNU CEBİNE KOYAR”

Soylu’nun “veda konuşması” olarak nitelendirilen konuşmasına değinen Ahmet Takan “Gün gelir 25 Şubat Pazar'a... Süleyman Soylu, Pazartesi günü (dün) vermek üzere istifa mektubunu, basına yazılı açıklamasını cebine koyar ve Trabzon'daki o malum konuşmayı yapar. Şu satırların kaleme alındığı an itibarıyla Bakan Soylu'dan herhangi bir ses seda çıkmamıştı” dedi.

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“ETLİYE SÜTLÜYE KARIŞMIYOR”

Ahmet Takan yazısının devamın Başbakan Binali Yıldırım’ın konuyla ilgili sessizliğine de değindi. Takan, Yıldırım’la ilgili iddiaları şöyle aktardı:

“’Bu ülkede Başbakan yok mu. Bu olup bitenlere Binali Yıldırım ne diyor’ diye sorarsınız. Aynı soruları bilgi aldığım saray kaynaklarına ben de sordum. Dediler ki ‘Binali Bey şu anda sadece İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını düşünüyor. Kredisinin düşme riskini göze alamaz. Etliye sütlüye karışmıyor.’ Yıldırım'ın da, damat Albayrak ile küs olduğunu hatırlatıp devam edelim; Aile içinde meydana gelen dayaklı bir kavganın ardından Emine Erdoğan'ın devreye girip, ‘biz bir aileyiz. Bu işlere son verin’ uyarısı yaptığı konuşuluyor. Tek sıkıntılı Bakan Süleyman Soylu mu? Hayır... Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da kaç kez istifa eşiğinden dönmüş... Erdoğan'ın bir projesini ‘bunu ben yapamam. İstifa edeyim’ diyerek geri çevirmiş. Erdoğan, istifayı kabul etmemiş. Demircan'ın makamında meydana geldiği iddia edilen yumruklu bir kavgadan bahsediliyor ki... Evlere şenlik!.. Bakanlar konuşamıyor, sesini çıkaramıyor. Yakında kabine revizyonu beklentisi onları tir tir titretiyor. Gazlarını ancak, bazı özel ofislerde mırın kırın ederek çıkarabiliyorlar. Doktor Devlet Bahçeli'nin himayelerindeki Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi işte böyle bir şey... Haydi, ak troller işbaşına!..”

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
reis ne yaparsan doğru yaparsın Adalet içinde olacağınada şüphe yok.
Partide Berat Albayrak ikinci adam...Kalmak isteyen ona da itaat etmeli....herşeyin bir bedeli var..
iyi her bakana ailenin bir ferdi müdahale etsin yazık yazık uyan artık türk milletii uyan..
Kulanım SÜRESİ SONA ERDİĞİNDEN Hükmü Kalmamıştır. BİRKERE Kullan - AT Politikası. Abdullah Gül - Hüseyin Çelik – Bülent Arınç – Sadullah Ergin - Abdullatif Şener - Murat Başeskioğlu – Erkan Mumcu – İdris Naim Şahin - Yaşar Yakış – Ertuğrul Yalçınbayır – Ahmet Kutalmış Türkeş – Hakan Şükür – Turan Çömez – Ertuğrul Günay – Emin Şirin – Mehmet Yaşar Öztürk – Fevzi İşbaşaran – Mehmet Zeki Özcan – Yusuf Ziya İbreç – İlhan İşbilen – İdris Bal - Vb. . . . . . . . . . . . . . . . . . YANINA GİDECEK, BAŞKA YOLU YOK. BİRLİKTE YÜRÜDÜKLERİ YOL BİTTİ. Saygılarımla
İyi Bakın DAM AT derse Olur, Saygılarımla
olanı değil olmasını istediğiniz gibi yazmışsınız, bizler sen ve senin gibiler gibi başkasın elindeki iki kemiğe kuyruk sallayıp ihanet ve hainlik içinde olmayız, bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan var ve gerisi teferruattır, hadi koç bu partiden senin devşirme gülüne oy çıkmaz sen başka kapıya,
Şayet adalet olsaydıFETO urunu asker kaçağıdamat ferit hesap veriyor olurdu!!!
kopeklerin dostluklari ortaya kemik atilana kadardir. Hz. Muhammed.
@yusufg nerden okudun bu hadisi? Yoksa Peygamberimize iftira mı atıyorsun?
AHMET TAKAN TAM BİR FİTNEBAZ!!! Kendi yazmış, kendi oynamış
@piyalem siz LER 17 yıl yazıp oynuyorsunuz kukla ! Koyun vb ....
ULAN NE SENERYO BE..TAKAN BERABER YATSAN BU KADAR BİLGİ ALAMAZSINNN..ANCAK SAHTEKAR BU KADAR ÜRETİR..DİYCEEEEM..SEN ONUDA BOZARSIN....
@yilmaz_1972_teoyi SELVİ'NİN SENARYOLARINA İTİBAR EDİYORSUNUZ AMA... YALAK YAMAKLAR
Süleyman soylu , albayraga itaat etme. Biz sana inanıyoruz . Kadın bakanın ve çirkefligini tv önünde gördük
SENİN GİBİ DÜRÜST VE TEMİZ BİRİNİ TAYYİP HARCARSA SEÇİMLERDE ÇOĞO YANDAŞINDAN KOLAY KOLAY REY ALAMAZ.
HANEDANLIKTA AYAK OYUNLARI BAŞLADI.
Fatma betül sayan ülkede şidete uğrayan ladın sayısınımı azaltı ülkede tecize uğrayan cocukların sayısınımı azaltı ülkede çocuk istismarınımı azaltıda tc tariginin en etkili en başarılı dağda şehirde pkk yı söküp atan pkk yandaşı belediyelere kayum atayıp güneydoğuya hizmet getiren meclisteki pkk cı vekileri hapse atan bakana kafa tutuyor ayrıca bakan seviyesine bakılınca içişleri bakanlığı ikisinin de üstünde dir...soylu yu harcarşarsa soyluyla birlikte bende partiyi bırakırım
Şayet adalet olsaydıFETO urunu asker kaçağıdamat ferit hesap veriyor olurdu!!
Sayın Soylu'ya yapılacak en ufak haksızlık AKP'nin sandıkta çakılması anlamına gelir. Eğer iddalar doğruysa sayın soylu Fatma hanıma çok yerinde ve haklı olarak tepki vermiştir. Süleyman Soylu mu yoksa Fatma Betül Kaya mı deseler %99 Süleyman Soylu'yu seçer AKP tabanı. aman diyorum kendi ayağınıza sıkmayın.
nefret ediyoz şu berat albayraktan
süleyman seninde senden öncekinden ne farkın varki
Bu düzene evet diyenler, ağlamaya gerek yok. Mendillerinizi alın ve terkedin bu ülkeyi!
Ahmet Takanı kim takar yahu. Akpartiyi chp ile karıştırıyor. Hep entrika hep entrika
Valla Bakanlık koltuğuna hiç yakışmayan biri. Mübarek külhan beyi çok da seviyesiz. Kılıçdaroğluna sen bittin demesini biliyordu bakın kendisi bitti.
SOYLU GAYET BAŞARILI.. EĞER BOYLE OLURSA AK PARTİYE BAKIŞIM CİDDEN DEĞİŞİR!!
Yiyin birbirinizi türkiye kazancli ciksin
Yiyin birbirnizi
damat önemli olmasaydı bakan mi olurdu.
saçmalık ahmet tak mış yalanı ... inananı
seneryo güzel bi de klip çekerseniz olur
eğer bu tartışmalar doğruysa albayrak ve kaya siz gidin misket oynayın ne işiniz var mecliste. herkes her konuda yorum yapabilir ama ekran karşısında değil...meclisde kemal kılıçdaroğlu yeter onu ancak kaldırabiliyoz.
Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere kadar Sayın Soylu'ya dokunmaz, seçimlerden sonra defterini dürer. Saygılarımla.
Zaten Erdoğan'ın liderlik vasfı olmasa çoktan dağılırdı bunlar... Bu cumhurbaşkanlığı sistemi ile Erdoğan'dan sonra çok zor Türkiye'nin işi... Bu millet çok büyük yanlış yaptı. Cezasını 10-15 yıl sonra hepimiz çekeceğiz maalesef.
siz ne yalancı bir portalsınız
soysuz ciğer mi yemiş böyle :) sanırım çaldıkları paranın komisyonunda anlaşamadılar.Allahtan ülke başlarına yıkılacak.
malın biri senaryoyu yazmış domuzcuklarda zaten hazır hemen atlamışlar ALKIŞLIYURUZ MİLLLETÇE
Damat berat paşa
Demokrat Parti'nin başına geçirilecek diyorlar artık ne kadar gerçeklik payı varsa...
içişleri bakanı terörle mücadelede kararlı gözü pek bir bakan bu kadar basit harcanmamalı...
okurken bile mide bulandirici isler civik cıvık soylu haklı padisah kizmamismi ferite acaba
Anlaşılan birçok kişi bu dedikoduları yazan sayın Takan'ı şeyine takmış, ben takmadım.
benim merak ettiğim bu adam bu kadar telefon görüşmelerini nerden dinliyor nasıl öğreniyorr
Akıllı siyasetçi damatla tartışır mı? Damat demek önemli adam demektir.
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