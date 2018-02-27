AK Parti'yi karıştıracak 'Süleyman Soylu' iddiası!

Takan yazısında Soylu’nun kabine revizyonunda koltuğunu kaybedecek isimler arasında geçtiğini ileri sürdü. “Kabine revizyonu an meselesi de gideceğini anlayan Soylu onun için mi bu çıkışı yaptı? Kâhin değilim!.. En iyisi mi ben o veda konuşmasının perde arkasını sizlere aktarayım da kararınızı ona göre verin...” diyen Takan kulislerde konuşulan iddiaları şöyle aktardı: İKİ BAKAN ARASINDAKİ KAVGA “Hani o gazetelerde çıkan, ‘Erdoğan'ın katılacağı bir grup toplantısı öncesinde Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın danışmanları arasında yer tutma kavgası yaşandı. Soylu'nun danışmanını fırçalayan Kaya, danışmanı kaldırıp yerine kendi oturdu’ haberleri var ya... Sadece işin magazin bölümü. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu, Kaya'yı telefonla arar ve der ki, ‘Sayın Bakan, Afrin konusunda yaptığınız açıklamalar bizi sıkıntıya sokuyor. Bir daha bu konuda açıklama yapmayın.’ Bakan Kaya sorar; ‘Neden, buna siz mi karar vereceksiniz.’ Süleyman Soylu hiddetlenir; ‘Yaptığınız yerli yersiz açıklamalar bizi zora sokuyor, boşa düşürüyor. Kamuoyunda çelişkilere sebep oluyor. Bu işin sahibi benim. Cumhurbaşkanı açıklama yapar, Başbakan açıklama yapar, ben yaparım. Size ne oluyor? Sizin yetki ve sorumluluk alanınızda değil’ diye karşılık verir. Telefonda iki Bakan arasındaki kapışma tatsız bir şekilde sona erer.”

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak? “BERAT ALBAYRAK BAŞLAR SAYDIRMAYA” Takan, iki bakan arasındaki kavganın devamına dair iddiaları şu ifadelerle anlattı: “Süleyman Soylu'nun bu hareketine çok sinirlenen ve içerleyen Fatma Betül Sayan Kaya, aralarındaki çok özel hukuka güvenerek rahatsızlığını ve de telefon görüşmesini damat Enerji Bakanı Berat Albayrak'a aynen iletir. Damat Bey de duruma çok öfkelenir. Bir gün, Süleyman Soylu'nun telefonu çalar, karşısındaki Berat Albayrak başlar saydırmaya... Hesap sorar bir tavır içinde, Süleyman Soylu'ya o sözleri söyleyip söylemediğini sorgular... Bakan Soylu ‘Evet söyledim. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanı'yım. Benim sorumluluk saham’ der. Albayrak, ‘sizin haddinize mi’ diye sert bir karşılık verir. Soylu, kısa bir savunmanın ardından, ‘benim haddime, peki sizin ne haddinize’ diye karşı çıkış yapınca telefon görüşmesi sert bir kavgayla sona erer. Süleyman Soylu bu görüşmenin ardından sarayın yolunu tutar, olup bitenleri R. Erdoğan'a aktarır. AKP Genel Başkanı R. Erdoğan, pek umursamaz bir tavır içinde ‘ilgilenirim’ diyip Soylu'yu gönderir. Soylu ‘ilgilenilmesini’ bekleer durur!..”