AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Odatv'de yer alan habere göre, internete sızdırılan ses kaydında, AK Parti Kocaeli yöneticilerinin olayda nasıl yer aldığı anlatıldı. AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi A. S. A.’nın sahibi olduğu şirketin binasının kapısına 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında mühür vuruldu. Bilgisayar ve belgelere el konulmuştu. FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kulüp Kocaeli İşadamları Derneği’nin üyesi, KOÜ Öğrenci Konseyi eski Başkanı Selami Çır’a ait olduğu söylenen binanın FETÖ’nün dershanesi olarak kayıtlarda yer aldığı bu gerekçeyle de binanın mühürlendiği iddia edilirken bir diğer iddia ise A. S. A.’nın, Selami Çır ile birlikte iş yaptığı ve bu yüzden de binaya mühür vurulduğu yönünde. Selami Çır’ın 15 Temmuz darbe girişimin ardından Kıbrıs’a gittiği, binaya mühür vurulmasının ardından döndüğü belirtilmişti. Şirketin iş yaptığı ve sitesinde referans olarak gösterdiği kurumlar arasında İzmit Belediyesi’nin olması dikkat çekerken AK Parti Gençlik Kolları yönetiminden E. K.’nın ve AK Parti İl yönetiminden Y. A’nın şirketin sahibi A. S. A. ile birlikte hareket ettiği belirtiliyor.

SES KAYDI AK PARTİ’Yİ KARIŞTIRDI



İnternete sızdırılan ses kaydında, FETÖ bağlantısı nedeniyle mühürlenen, arama yapılan ve bilgisayarlara el konulan olayın perde arkası anlatıldı. Ses kaydında, Selami Çır olduğu iddia edilen kişi, şirketinin polis tarafından arandığını, bilgisayarlara el konulduğunu ve aslında bu bilgisayarların AK Partili E. K. ve A. S. A.’ya ait olduğunu iddia etti. E. K. ve A. S. A.’nın FETÖ’den basılan binayı ofis olarak kullandıklarını, ayrıca iş yaptıkları kişilere bu ofisinin adresini verdiklerini belirten Selami Çır, baskının ardından AK Parti İl yönetiminden Y. A. ile kısa süreli bir görüşme yaptığını öne sürdü. Çır, bu görüşmede Y. A.’nın, E. K. Ve A. S. A.’yı işaret ederek bilgisayarları almaya çalıştıklarını söylediğini belirtti. E. K. ve A. S. A’nın ifadesini “çelişmemek” adına öğrenmek istediğini ve bu nedenle kendileriyle kısa süreli de olsa görüşmek istediğini yineleyen Selami Çır, Y. A.’nın kendisine 1-2 yıl boyunca görüşmek istemediklerini söylediğini aktardı.