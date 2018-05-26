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AK Parti'yi kimler yıkmaya çalışıyor? Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 07:18 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Erdoğan kaybetmezse işte bundan kaybetmez" başlıklı yazısında 24 Haziran seçimlerine, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nın görevden alınmasına ve Ahmet Maranki'nin sözlerine değindi.

AK Parti'yi kimler yıkmaya çalışıyor? Ahmet Hakan yazdı

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Ahmet Hakan, "Erdoğan taraftarlarına soruyorum: Ne olur sonuç? Cevap veriyorlar: Reis bu seçimi de kazanır. Sen hiç kafana takma. Erdoğan karşıtlarına soruyorum: Ne olur sonuç? Cevap veriyorlar: Ne yapar eder Erdoğan alır. O kaybedeceği seçime girmez. Eğer Erdoğan kaybetmezse... Taraftarlarında da... Karşıtında da... Var olan işte bu önyargıdan dolayı kaybetmez." diye yazdı.

Köşesinden "AK Parti'yi kimler yıkmaya çalışıyor" diye soran Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:

Muharrem İnce Cerrahpaşa’yı ziyaret etti diye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı’nı görevden alan kimse... İşte o şahıs AK Parti’yi yıkmak için uğraşanların başında geliyor.

Muharrem İnce’yle karşılaşıp selamlaştılar ve fotoğraf çektirdiler diye SoloTürk pilotlarının yapacağı gösteriyi iptal eden kim ise... İşte o şahıs AK Parti’yi yıkmak için uğraşanların başında geliyor.

“Belgrad Ormanı’na bilmem ne gömdük, 25 Haziran sabahı çıkaracağız” diyen Ahmet Maranki denilen adama minnacık bir “hop” bile demeyen AK Partili yetkilileri de yıkım ekibinde yer alıyor. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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Ahmet Hakan Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Maranki muharrem ince 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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