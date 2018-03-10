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AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 07:23 | Son Güncelleme

Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Ergin (63), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yurtbaşı Belediye Başkanı Mustafa Ergin arkadaşıyla birlikte gittiği av dönüşü evinde fenalık geçirdi. Fenalaşan Ergin, yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergin kurtarılamadı.

Ergin’in 4 gün önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Başkan Ergin’in evli ve 5 çocuk babası olduğu belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Elazığ yurtbaşı mustafa ergin

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
akpartiyi güçlü yapan budur belde belediye başkanı nın sağlığı bile bizi sarsar üzülürüz biriz tekiz güçlüyüz.
lan dinsiz Allah'tan rahmet dileyecegine söylediğin söze bak. siz işte busunuz.
bile mi?
ALLAH RAHMET EYLESİN..YAKINLARINA SABIR VERSİN..
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