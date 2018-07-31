HABER

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

23. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin kanaması geçirip yoğun bakım ünitesine yaşam mücadelesi veren Göksel hayatını kaybetti. 66 yaşında vefat eden 23'üncü Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel için yarın saat 11.00'de TBMM'de tören düzenlenecek.

Göksel'in cenazesi, yarın, memleketi Niğde'deki Hacıabdullah Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Hacıabdullah beldesinde toprağa verilecek.

Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren İsmail Göksel, yüksek lisansını da aynı fakültede tamamladı.

Kıta komutanlıkları yapan Göksel, askeri hakim, savcı, Kara Harp Okulu öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Hakim Yarbay olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı görevinde bulunan Göksel, serbest avukat olarak çalıştı, Niğde Vakfı ve 1972'liler Vakfının kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı.

23'üncü Dönem'de TBMM'ye Niğde Milletvekilli olarak giren Göksel, evli ve bir çocuk babasıydı.

AA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledimMelih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim
Kırşehir polisinden broşürlü maganda uyarısıKırşehir polisinden broşürlü maganda uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Niğde İsmail Göksel

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma

Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Okuyucu Yorumları 4 yorum
VAYBE...NE SARSTI YAV...ALLAH RAHMET ETSİN ÖLEN ZAMANI GELİNCE GİDER...KALAN SAĞLAR BİZİMDİR...
Allah rahmet eylesin kalanlara sabır versin
toprağımm benim allah rahmet eylsingünahlarını affetsin mekanı cennet olsun inşallah
mevla tahsilatını afetsin neye layıksa onunla muamale etsin inşallah.
Diğer Haberler
Abdullah Gül İYİ Parti'nin kuruluşunda rol oynadı mı?

Abdullah Gül İYİ Parti'nin kuruluşunda rol oynadı mı?

Ordu'da hafif ticari araç 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Ordu'da hafif ticari araç 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim

Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim

Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı!

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.