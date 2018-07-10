AK Parti'yi şoke eden haber! Mersin Mezitli ilçe yöneticisi Ömer Saygılı intihar etti

Mersin'de, AK Parti Mezitli İlçe Başkan Yardımcısı ve Mali- İdari İşler Başkanı iş insanı Ömer Saygılı (45), evinde tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Alışveriş merkezindeki iş yerinden ayrılıp, evine gelen Ömer Saygılı'dan uzun süre haber alınamadı. Saygılı, bir süre sonra eve gelen eşi tarafından boynundan tavana iple asılı halde bulundu. Şok yaşayan Saygılı'nın eşi, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Saygılı'nın cansız bedeni, Mersin Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ömer Saygılı'nın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Mut ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!
Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!
Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!
Erdoğan'ın yemin ettiği sırada kabine bölümünde o isimler yoktu! İlginç detay
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir? Yeni sistemle neler değişecek?
TSK'da terfi ve üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak
Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'
‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum