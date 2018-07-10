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AK Parti'yi şoke eden haber! Mersin Mezitli ilçe yöneticisi Ömer Saygılı intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

AK Parti bu haberle sarsıldı... Mersin Mezitli İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Saygılı evinde tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

AK Parti'yi şoke eden haber! Mersin Mezitli ilçe yöneticisi Ömer Saygılı intihar etti

Mersin'de, AK Parti Mezitli İlçe Başkan Yardımcısı ve Mali- İdari İşler Başkanı iş insanı Ömer Saygılı (45), evinde tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Alışveriş merkezindeki iş yerinden ayrılıp, evine gelen Ömer Saygılı'dan uzun süre haber alınamadı. Saygılı, bir süre sonra eve gelen eşi tarafından boynundan tavana iple asılı halde bulundu. Şok yaşayan Saygılı'nın eşi, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Saygılı'nın cansız bedeni, Mersin Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ömer Saygılı'nın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Mut ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

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