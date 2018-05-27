AK Parti Yozgat milletvekili adayları tanıtım toplantısı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya'ya tepki göstererek, "PKK'lılara Köln'de miting yapma imkanı getirdiler verdiler. Türkiye'ye karşı adil, objektif değiller. Adil, objektif görünme ihtiyacı dahi duymuyorlar. 'Biz Türkiye'nin seçiminde tarafız. Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirecek kim varsa ona her türlü desteği tereddütsüz vermeye hazırız' diyorlar." dedi. Bozdağ, AK Parti'nin 27. dönem milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. İnce'nin, kendisini telefonla arayan ABD'lilerin Gülen'in iadesinin usulüne uygun istenmediğini söylediklerini anlattığını hatırlatan Bozdağ, "Birkaç gün önce Amerika'dan aramışlar beyefendiyi. Daha söylenen lafın doğru mu eğri mi olduğunu teyit etmeden telefonu kapatıp, televizyona bağlanıyor." ifadesini kullandı. Bozdağ, İnce'nin ABD'nin ve FETÖ'nün ağzıyla konuştuğunu kaydetti.

"Adam kendi bakanlığına, devletine inanmıyor." diyen Bozdağ, İnce'nin Amerikalılara "Sizin elinizde belge var mı?" diye sormadığını belirtti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Türkiye'nin aleyhine olunca belge sormadan konuşuyorlar. Türkiye'nin lehine olunca inanamıyorlar, belgesini istiyorlar. Bizde belge çok. İstediğiniz kadar belgeyi size veririz. Gelirsiniz, bakarsınız ama bunların belgeleri anlayacak adamları da yok." değerlendirmesinde bulundu. FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade ede Bozdağ, bu mücadelede devletin ve milletin bekasından başka bir hesap yapmadıklarını bildirdi. - "PKK'ya eli kanlı katil demiyorlar" Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şöyle devam etti: "Seçim beyannamelerini açıkladılar. Teröre ilişkin tek bir cümle yok. Peki ben soruyorum, Türkiye'nin bölücü terör PKK, YPG, PYD diye bir sorunu yok mu? Türkiye'nin FETÖ diye bir sorunu, bir terör örgütü yok mu? Türkiye'de DHKP-C veya başkaca terör örgütleri yok mu? Her gün askerimiz, polisimiz terörle mücadelede şehit düşmüyor mu, düşüyor. Terörle mücadeleye dair doğru dürüst bir şey söylemiyorlar. Terör Kanununu terörle mücadeleyi zayıflatacak, teröristlerin elini güçlendirecek şekilde değiştireceklerini söylüyorlar. Kendi devletlerine katliam yapmakla suçlayan bazı diplomalı geçinenleri nasıl kurtaracaklarını anlatıyorlar. Onlar PKK'ya eli kanlı katil demiyorlar. PKK'yı suçlamıyorlar ama hendek teröründe devleti suçluyorlar."

CHP'nin ideolojisiyle Saadet Partisi'nin ideolojisinin benzemediğini belirten Bozdağ, "Sayın İnce'ye '4+4+4'ü ne yapacaksın?' diye sordular. Cevap ne? '1+8+4 yapacağım.' Bu ne demek? 28 Şubat'ı yeniden hortlatacağım, kesintisiz eğitimi getireceğim, imam hatiplerin, meslek liselerin orta kısmını kapatacağım demektir. Kur'an kurslarına 16 yaşını doldurana kadar insanların girişini, hafızlık yapmasını engelleyeceğim demektir." diye konuştu. Bozdağ, 4 partinin kurduğu ittifakı eleştirerek, "Bunların derdi emin olun Türkiye, parlamento, millet hiç değil. Bunların tek derdi var, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Düşmanlıkta, nefrette, kinde ittifak etmişler." değerlendirmesinde bulundu. "Bu proje sadece bunların projesi değil. Washington'dakiler farklı mı düşünüyor? Hayır. Londra'dakiler, Berlin'dekiler, Tel Aviv'dekiler, Paris'tekiler farklı mı düşünüyor? Hayır." diyen Bozdağ, HDP'nin Almanya'nın Köln kentinde yaptığı mitingini hatırlattı. Bozdağ, şunları kaydetti: "Dün Almanya'da PKK'lıların seçime dönük miting yapmalarına izin verdiler. Aynı Almanya, kendileri mevzuat değişikliğine gittiler, Türkiye'yi engellemek için bütün başka ülkelerin Almanya'da seçim propagandası yapmalarına izin vermeyeceklerine dair düzenlemeler yaptılar ama amaç Türkiye'yi engellemekti. Fakat dün ne oldu? PKK'lılara Köln'de miting yapma imkanı getirdiler, verdiler. Türkiye'ye karşı adil, objektif değiller. Adil, objektif görünme ihtiyacı dahi duymuyorlar. 'Biz Türkiye'nin seçiminde tarafız, Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirecek kim varsa ona her türlü desteği tereddütsüz vermeye hazırız' diyorlar. Biz Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, İsrail'e veya başka bir ülkeye cumhurbaşkanı seçmiyoruz.