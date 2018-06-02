AK Parti yurt dışı seçim beyannamesini açıkladı

KÖLN (AA) - AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik seçim beyannamesini açıkladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve YSKM Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “24 Haziran seçimlerinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çalışmalarımızı kurumsallaştırarak sürdüreceğiz. TBMM Yurt Dışı Türkler Komisyonu ile diaspora alanı yasamanın öncelikli gündem maddesi olacak. Gençlerimizin ana dil eğitiminin ve kültürel kimliğinin daha fazla desteklendiği ve TRT Türk'ün yeniden yapılandırıldığı bir dönem olacaktır.” ifadesini kullandı.

AK Parti olarak yurt dışındaki insanların meselelerini hep üstün sorumluluk bilinciyle sahiplendiklerini belirten Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla 24 Haziran seçimlerinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çalışmalarımızı kurumsallaştırarak sürdüreceğiz. Bu dönemde yurt dışındaki vatandaşlarımızı temsil eden ve sorunlarını kurumlar nezdinde takip eden, kamu ile sivil toplumun bir araya geleceği ortamı sağlayan yapılar kurulacaktır. Öncelikle TBMM bünyesinde kuracağımız Yurt Dışı Türkler Komisyonu yasama ayağında önemli bir boşluğu giderecektir. Yasamanın bu alanı özel olarak sahiplenmesiyle konu başlıkları daha güçlü bir şekilde takip edilecektir. Yürütme ayağında ise Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu’nun kurulması, ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu etkinleştirecektir. Yine bu dönemde hedeflediğimiz, konsolosluk bölgelerinde oluşturulacak Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Meclislerinde bölgesel konular ortak bir şekilde ele alınacak, diasporanın dayanışması desteklenecektir."