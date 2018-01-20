AK Parti Zonguldak 6. Olağan İl Kongresi

Son Güncelleme 40 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:36 |40 dakika önce

- Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: (2) - "Soma'daki madencileri şehit olarak kabul eden düzenleme yaptık ve onlara bazı haklar verdik. Bu haklardan Zonguldak yararlanmamıştı. Şimdi bunu da düzeltiyoruz, Zonguldak Kömür İşletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz ve onların birer yakınını da kamuda işe alıyoruz" - "KİT'lerle ilgili ileri geri, yalan yanlış bir sürü laflar söyleniyor. Buradan söylüyorum, KİT'lerde çalışan arkadaşlarımız var. Bunların sorununu da

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Soma'daki madencileri şehit olarak kabul eden düzenleme yaptık ve onlara bazı haklar verdik. Bu haklardan Zonguldak yararlanmamıştı. Şimdi bunu da düzeltiyoruz, Zonguldak Kömür İşletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz ve onların birer yakınını da kamuda işe alıyoruz." dedi. Yıldırım, partisinin Site Spor Salonu'nda düzenlenen Zonguldak 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. AK Parti'nin 15 yıllık başarısının arkasında, Genel Merkez yönetiminden mahalle temsilcisine ak kadroların olduğunu söyleyen Yıldırım, "Biz büyük bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin aydınlık yarınları için el ele, omuz omuza bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu. Türkiye'yi 15 yılda başkalarının hayal edemeyeceği noktaya taşıdıklarını belirten Yıldırım'ın, "Bugün dünyada büyüme rekorları kıran, kendi savaş uçağını, uydusunu yapan ülke, hangi ülke? Savunmada yerli üretimini yüzde 65'e çıkaran, ihracat rekorları kıran, dünyada en büyük projeleri gerçekleştiren ülke, hangi ülke? Esnafın, işçinin, vatandaşının hakkını gözeten, kollayan ülke hangisi? Engellisine, gencine, yaşlısına, bütün vatandaşlarına sahip çıkan ülkenin adı ne?" sözlerine salondaki vatandaşlar, "Türkiye" karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, "Yetmez, daha fazlasını yapacağız. Daha çok çalışacağız. Çünkü yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Türkiye artık eski Türkiye değil." ifadesini kullandı. AK Parti iktidarı döneminde Zonguldak'a yönelik yatırımlara değinen Yıldırım, şehre 15 yılda 15 milyar lira yatırım yapıldığına dikkati çekti. Zonguldak'ın daha fazlasını hak ettiğini belirten Yıldırım, "Hastaneler, yollar, okullar, konutlar... Ne yapıldığına sizler şahitsiniz. Zonguldak'ta bölünmüş yol miktarı sadece 21 kilometreydi. 80 yılda Zonguldak'a 21 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Biz bunun üzerine 174 kilometre bölünmüş yol daha yapmışız. 15 yılda 174 kilometre, 80 yılda 21 kilometre. AK Parti iktidarının farkı bu. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Herkes şunu iyi bilsin, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz." şeklinde konuştu. - "Türkiye'nin büyük yatırımlarını Zonguldak'a yapıyoruz" Yol projelerinin tüm hızıyla sürdüğünü, Türkiye'nin büyük yatırımlarının Zonguldak'a yapıldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Devam eden 8 yol projemiz var. Zonguldak-Ereğli yolu bu sene bitiyor. Ereğli-Devrek yolu da bu sene bitiyor. Zonguldak-Kurucaşile ve Cide yolunun yapımı devam ediyor. Ayrıca bu yeni yollara ilaveten Mithat Paşa Tüneli ve Gökçebey Köprüsü'nü de yapacağız, tamamlayacağız. Filyos Limanı'na başladık. Tamamlandığında Türkiye'nin üçüncü büyük limanı Filyos olacak. Bu da Zonguldak'ta olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu limanla birlikte Zonguldak ve Karadeniz, ticaretin kalbi haline geliyor. Filyos Limanı aynı zamanda cennet mekan Sultan Abdulhamit'in de hayalinin gerçeğe dönüştüğü bir projedir. AK Parti, hayalleri gerçeğe dönüştüren partidir." Filyos Limanı'nın bulunduğu bölgenin endüstri bölgesi ilan edildiğini, limanın etrafındaki binlerce dönüm arazinin de üretim üssüne dönüştürüleceğini anlatan Yıldırım, Zonguldak'ta ayrıca 5,5 milyon lira değerinde katı atık depolama tesisi yapılacağını bildirdi. "Belediye yapamıyor, ne yapalım, biz yapalım. Yani belediye yapmıyor diye Zonguldak'ın işini yarım bırakacak halimiz mi var?" diyen Yıldırım, tesisin hiçbir ayrım gözetilmeden bütün belediyelere hizmet vereceğini belirtti. Başbakan Yıldırım, "AK Parti'de sen ben yok, ayrı gayrı yok, biz var. Hizmetin kim tarafından yapıldığı değil, Zonguldak'a yapılıp yapılmadığına bakarız." dedi.

- "Bedelini Zonguldak ödüyor" "Zonguldak'ın yılan hikayesine dönen hastane işi var. Bu hastane niye bu hale geldi? Bu hastanenin ihalesini alan kimdi?" diye soran Yıldırım, salondaki vatandaşlardan "CHP" karşılığını alması üzerine, "İşte bu CHP'lilerin siyasi hayatında iş yapmak yok. Bunların memleket için bir eser yaptığı yok. İşte ihale almış, onu da yüzüne gözüne bulaştırmış. Bunun bedelini Zonguldak ödüyor. Hem oy veriyor hem de oyuyla rezil oluyor. Böyle şey olur mu? Ama bu işi de ortada bırakacak değiliz? AK Parti verdiği her sözü yerine getiren partinin adıdır. Söz veririz, yaparız. Yapamayacağımız işin sözünü de vermeyiz. Şimdi 425 yataklı hastanenin ihalesini mart ayında tekrar yapıyoruz. Kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kullandı. Çaycuma'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacağını belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "110 milyon liralık yatırım, 52 hektar üzerine kurulacak. Bu bölgede 30 sera işletmesi faaliyet gösterecek. Burada okuyan üniversite öğrencileri için 500 yataklı yeni yurt yapıyoruz. Milli istihdam seferberliği başlatmıştık. Bu adımla Zonguldak'ta kayıtlı sigortalı çalışan sayısı yüzde 12 arttı. Yani Zonguldak, milli istihdam seferberliğinden hak ettiği payı aldı. Maden işçilerimizden, 2017-2018 için yapılan sözleşmeye göre hiçbir işçimiz 3 bin liranın altında maaş almayacak. En az 3 bin lira. 3 bin lira üzerinde maaş alanlar da ayrıca artıştan yararlanacak. Türkiye Taş Kömürü İşletmelerinde istihdam artırmak için yeni bir program başlatıyoruz. Bu, daha çok çalışan demektir. Bu ocaklarda daha çok çalışan olacak. Taş Kömürü İşletmelerinin kendi işletmediği alanlara yatırım yapılacak."

Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenleri şehit olarak kabul eden düzenleme yaparak, bazı haklar verdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Bu haklardan Zonguldak yararlanmamıştı. Şimdi bunu da düzeltiyoruz, Zonguldak Kömür İşletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz ve onların birer yakınını da kamuda işe alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi. - "Şehri pırıl pırıl yapacağız" Zonguldak'ta Türkiye Kömür İşletmesinin kullanmadığı bazı alanlara dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti: "Birçok alan var, metruk duruyor, şehirde kötü görüntü oluşturuyor. Kullanılmayan bu alanları alacağız ve burayı şehrin ihtiyaçlarına göre değerlendireceğiz. Şehri pırıl pırıl yapacağız. Çok güzel bir proje yapacağız. Manzara ortada, hizmetler ortada, 'Bu hizmetler devam etsin, Türkiye büyüsün' diyor muyuz? O zaman Zonguldak'ta tekrar birinci parti olarak yeni rekorlara imza atacak mıyız? 2019'da Zonguldak tarihi bir oy oranına ulaşacak mı? Sizlere güveniyoruz. Zonguldaklı vatandaşlarımız da 2019'da bu şehrin anahtarını laf üstüne laf koyanlara değil, taş üstüne taş koyanlara, hizmet edenlere verecek mi? Bunun için gece gündüz çalışmaya var mıyız?"

- "KİT'lerle ilgili yalan yanlış bir sürü laflar söyleniyor" Salonda "Kadro hayalimiz gerçek oldu" yazılı pankartı işaret eden Yıldırım, "Taşeronlarla ilgili problemi de biz çözdük. 1 milyon kardeşimize iş, aş, kadro sağladık. KİT'lerle ilgili ileri geri, yalan yanlış bir sürü laflar söyleniyor. Buradan söylüyorum, KİT'lerde çalışan arkadaşlarımız var. Bunların sorununu da hallediyoruz. Nasıl hallediyoruz? Mesela Kömür İşletmesine veya Devlet Demir Yollarına, başka işletmelere, bunlara kadro tahsis edeceğiz. O kadrolara öncelikli olarak yıllardan beri taşeron, alt yüklenici bünyesinde çalışan arkadaşlarımız geçiş yapacaklar. Bu kadar basit. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım, Zonguldak 6. Olağan İl Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi. - Kongreden notlar Kongrenin yapıldığı salonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın fotoğrafları ile madenci figürünün yer aldığı, "Taşı toprağı kömür, sizinleyiz bir ömür" ve "Yol arkadaşı dediğin Binali gibi olur, dağları deler, tüneller açar, Reis'e ihanet edeni Yıldırım gibi çarpar" yazılı pankartlar dikkati çekti.